左から太田蒼生（GMOインターネットグループ）、平林清澄（ロジスティード）、井上咲楽 写真提供／アディダス ジャパン

（スポーツライター：酒井 政人）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

社会人1年目の壁

アディダス ジャパンは年末年始の駅伝シーズンに向けた「adidas ADIZERO EKIDEN COLLECTION」の新作を11月28日から販売している。体験型メディア発表会「ADIDAS EKIDEN DAY」のAfternoon Sessionでは、アディダス ランニングアンバサダーの井上咲楽さんをナビゲーターに箱根駅伝で大活躍した青学大OB・太田蒼生（GMOインターネットグループ）と國學院大OB・平林清澄（ロジスティード）が登場した。

両選手は大学最後のシーズンとなった昨季、出雲駅伝6区と全日本大学駅伝7区で“直接対決”している。しかし、プライベートの交流はなく、「普段はなかなか会わないので凄く新鮮な感じです」と太田が言うと、平林も「同じウェアを着るのも初めてですし、井上さんに関しては初めましてです」と和やかなムードでトークセッションが始まった。なお太田と井上さんは治療院が同じこともあり、「何度もニアミスしているんです」（井上さん）とのことだった。

社会人ルーキーとして迎えた今季はともに“壁”にぶつかったようだ。

太田はプロ選手としてGMOインターネットグループと契約。今季は個人で練習を積んできた。

「自分の責任で、自分で練習メニューを組み立ててやってきました。大学時代のようにチームでガッツリやることがなくなったので、いろいろ壁にぶつかった1年ですし、やるべきことも見つかった1年です。自分に足りないことが多いと感じているので、ロス五輪までの2年半で改善してやっていけるようにしていきたいなと思っています」

一方の平林も母校・國學院大でトレーニングを続けているが、新生活に戸惑いがあったという。

「2月に陸上部寮の近くに引っ越したんですけど、高校・大学と寮生活だったので、一人暮らしを寂しく感じました。同学年の山本歩夢と散々話してきた未来の話題がなくなっちゃったんですよ。箱根駅伝からの卒業にちょっと時間がかかりましたし、故障もあったので前半シーズンは思うようにいきませんでした。それでも新生活に慣れてきて、調子も上がってきています。次はニューイヤー駅伝とマラソンで結果を取りにいきたいです」

同学年の篠原倖太朗と吉田響にもライバル心

太田と平林の同学年には駒大OB・篠原倖太朗（富士通）、創価大OB・吉田響（サンベルクス）という学生駅伝でハイレベルな戦いを見せた超強力なライバルがいる。

「ふたりとも速いだけじゃなくて強い選手です。彼らに勝てるように取り組んでいくつもりですし、将来的にはマラソンでライバルになっていくと思うので、凄く意識している選手たちです」（太田）

「太田、篠原、吉田、自分は昨季まで学生駅伝を舞台に戦ってきたメンツですが、今後はマラソンが主戦場になってくるのかなと思っています。4人それぞれが違う強さを持っているので、自分の良さを貫きながら、ライバルとして今後も戦っていきたいです」（平林）

4人がマラソンで勝負する日は少し先になりそうだが、来年の元日はニューイヤー駅伝で激突するかもしれない。

「学生駅伝で4人全員が被ったことはないので、同じ区間になったら凄く楽しいだろうなと思います。もし一緒になったら、やっぱり1番を取りにいきたいですし、チームとしても優勝を目指しているので、勝てるように頑張っていきたいです」（太田）

「実業団駅伝はオールドから若手、ルーキーまで幅広い年代の選手がいるなかで、この4人がどういう活躍をするのか注目してもらいたいですね。チーム目標の8位入賞に貢献できる走りをしたいなと思いますし、自分の良さを出せるようにしていきたいです」（平林）

ふたりが予想する箱根駅伝の優勝校は？

箱根駅伝で大活躍した太田と平林。学生時代の晴れ舞台をこう振り返った。

「箱根駅伝は注目度がオリンピック級で、走っている間は本当に気持ちいいんです。景色も凄く綺麗で、あの体験はなかなかできないんじゃないでしょうか。それぐらいの高揚がありましたね。楽しくてついついにやけちゃうくらいです」（太田）

「沿道にずっと人がいて、鼓膜が破れるんじゃないかというくらいです。応援の力を凄く感じるものがありますね。それに1年間、同じ釜の飯を食って、一緒に生活してきた60人ぐらいの男どものドラマがあるんです。僕は4年間でチームというものを学ばせていただきました」（平林）

昨季の学生駅伝は國學院大が出雲と全日本を制したが、箱根は青学大が完勝した。今季は國學院大が出雲を連覇するも全日本は4位と苦戦。一方の青学大は出雲で7位に沈んだが、全日本で3位に入った。来年正月の箱根駅伝はどこが勝つのか。ふたりが大胆予想した。

「なんだかんだ言って青学大ですね。母校ですけど、えこひいきではなく、MARCH対抗戦で5人が10000m27分台を出しました。青学大では初めてのことですし、どう化けるのか、という期待感があります。なかでもキャプテンの黒田朝日は時代を動かすような走りをしてくれるんじゃないかと思います」（太田）

「他大学も強いですけど、『國學院大が強いぞ！』というのを見せてほしいなと思います。全日本から帰って来て、彼らは目の色が変わりました。野中恒亨、上原琉翔、青木瑠郁、辻原輝、高山豪起は僕と一緒に切磋琢磨しながら強くなっています。なかでも注目は野中ですね。彼の走りが、チームの結果に左右してくるかなと思います。箱根駅伝は出られる回数が限られています。本当に1回、1回。一歩、一歩を噛み締めて、僕や太田君が見ていたような景色を見てほしいなと思います」（平林）

スーパールーキーが登場する全日本実業団駅伝と“5強”を軸に大混戦が予想される箱根駅伝。2026年正月は熱い駅伝バトルから目が離せない。

筆者：酒井 政人