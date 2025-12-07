左から、國學院大の前田康弘監督、主将・上原琉翔選手、次期主将・野中恒亨選手 写真提供／アディダス ジャパン

「陸上IQがめちゃくちゃ高い」

アディダス ジャパンは年末年始の駅伝シーズンに向けた「adidas ADIZERO EKIDEN COLLECTION」の新作を11月28日から販売している。体験型メディア発表会「ADIDAS EKIDEN DAY」のMorning Sessionでは、國學院大の前田康弘監督、主将・上原琉翔選手、次期主将・野中恒亨選手が登壇。ブランドキャンペーンに関連した“仲間”や“自信”にまつわるエピソードと箱根駅伝に向けた意気込みを語った。

今回のadidas ADIZERO EKIDEN COLLECTIONは新モデル『ADIZERO EVO SL WOVEN』をラインナップに加えた全9モデルで構成。晴れた日の富士山からインスパイアされたというソーラーブルーが印象的なコレクションだ。

上原は『ADIZERO ADIOS PRO 4』というモデルを愛用しており、「ポイント練習やレースで使用しています。クッションの柔らかさと沈んだときの反発の強さが自分にマッチしていて、アッパーのフィット感が一番好きです」と話した。

そしてユニークなのが野中だ。ジョグでは『ADIZERO SL 2』を着用しており、普段からシューズと“対話”をしているという。

「僕は結構、靴と会話をするんですよ。足を入れるタイミングで、今日はどんな感じで接地してほしい？ とか聞いています。接地のスイートスポットがあるので、ここ？ ここ？ と確かめながら走っていて、『そこは違う』みたいに聞こえくる感じです」

ポカンとなった報道陣がいると察した前田監督がすかさずフォローする。

「野中の話を通訳すると、体調や靴に応じて走り方を変えているんですね。そういう選手はなかなかいない。陸上IQがめちゃくちゃ高いんですよ。どういう走りをすればパフォーマンスを発揮できるのか。常に考えて走っていると思います」

アディダスは「YOU GOT THIS（大丈夫、いける。）」をメッセージに、「もうひとり」の存在にフォーカス。自分の可能性を信じさせてくれる存在の大切さを伝えている。上原と野中は非常に仲が良く、競技面では切磋琢磨してきた。お互いが“もうひとり”の存在になっている。

「野中は後輩ながら冗談まで言い合える関係です。一方、走りでは一番頼りにしていますし、行動と発言力が伴う選手。4年生から見ても尊敬できると思います」と上原が後輩を褒めると、野中も「上原さんが凄いと思うのは、厳しさのなかに優しさが見えるところです。練習では後輩に自分（の強さ）を示しつつも、練習が終わると優しくて、後輩が話しかけやすい雰囲気を作ってくれるんですよ。それが僕や辻原輝が走れている要因かなと思っています」と主将の巧みなリーダーシップに感謝した。

國學院大の魅力を漢字一文字で表すと？

トークセッションでは「國學院大の魅力や強さの秘訣を漢字一文字で表す」コーナーがあり、3人は筆を取った。そして前田監督は「愛」、野中が「芯」、上原が「想」と書き込んだ。それぞれ、どんな理由があるのだろうか。

「今年のチームは、主将・上原を想像すると『愛』なんですよ。優しさのなかに厳しさがある。そしてチーム愛が今季は非常に深いな、と。野中がここまで上原をリスペクトできるのは、信じる気持ちが強いからです。チーム全体が愛に満ち溢れているからこそ、風通しが良くて、意見も言える。そういうチームは伸び代があるんじゃないかなと思います」（前田監督）

「上原さんがチームの軸で『芯』というのもあるんですけど、僕たちの走りは体幹としての芯が凄く入っている。メンタルだけでなく、フィジカルでも芯が強いかなと思います」（野中）

「自分たちは前回の箱根駅伝で3位と悔しい思いをして、今季も箱根駅伝の総合優勝を目標に掲げて取り組んできました。平林清澄さんら先輩方の思いを継承して、1年間頑張ってきたので、その“想い”からチームの強さが生まれてきているんじゃないかなと感じています」（上原）

3人が書き込んだ「愛」「芯」「想」には「心」という漢字が含まれており、チームワークは抜群のようだ。

アディダスは今年の箱根駅伝で出場選手のシューズシェア率が36％に到達。ナイキを抜いてトップに立った。来年正月の箱根駅伝では青学大、創価大、大東大。それから初優勝を狙う國學院大がアディダスのユニフォームを着用して出場する。

「僕は上原さんを信じてついていきます。個人的には区間賞・区間新を狙いたいので、任された区間で役目を果たして上原さん泣かせにいきたいです」と野中が言うと、上原は、「優勝したらたぶん泣かないです。負けちゃうと泣いちゃうかもしれません」と返した。すかさず野中が、「それなら泣かせないようにします」と力強かった。

「去年は全日本で優勝して、浮かれていた部分があったかもしれません。でも今年は地に足をつけて、取り組んでいます。来年1月2日・3日に全員が100％の力でスタートラインに立つことが勝つための一番の近道。チームを勝たせる主将としての走りをしていきたいなと思います」（上原）

前田監督が語る箱根駅伝で「勝つ」ための戦略

昨季は出雲と全日本を制しながら箱根は3位。今季は出雲を連覇したが、全日本は4位に終わった。しかし、11月16日の上尾シティハーフマラソンを青木瑠郁（4年）が日本人学生歴代10位の1時間0分45秒で制すと、11月22日の八王子ロングディスタンス10000ｍで野中が日本人学生歴代6位の27分36秒64をマーク。再び、國學院大に“勢い”が出てきている。正月決戦に向けて前田監督はチームの雰囲気をどう感じているのか。

「青木は全日本（7区9位）が良くなかったので、『勝ちにいくレースしよう』と言って、上尾ハーフに送り出しました。野中は世界大学クロカンの代表を10000ｍのランキングで選ぶということだったので、八王子ロングディスタンスに出場させたんです。27分台は普通に出ると思っていましたけど、他の主力も走っていたら、27分台が5人は出ていますね」

今大会は“5強”を軸に大混戦が予想されるが、前田監督が特に警戒しているのが駒大と青学大だ。

「前回は中大・吉居（駿恭）君が抜け出すかたちになりましたが、今回はマークされますし、あのパターンにはならないと思います。そうなると2区が混戦になってきます。3区、4区のつなぎでどれだけパンチを出せるのか。そして最後は山で締めるみたいな感じの駅伝になるんじゃないでしょうか」

國學院大としては2区を「1時間6分半」でカバーして、3区と4区でアドバンテージを奪って、山に入りたい考えだ。5区は「確実に71分台」でつなぎ、6区は「58分ぐらい」で攻め込んでいくプランを持っている。

「駒大は6区に伊藤蒼唯君が来ると思うので、7区に力のある選手を置く予定です。そして8、9区は大混戦でどうなるのかわからない戦いをしたいです。青学大や駒大のような切り札はありませんが、全体的なレベルはそこそこ高いので、面白い戦いをしたいと思っています」

正月決戦まで約1か月。悲願の“初優勝”を目指して、國學院大が一丸となっていく。

