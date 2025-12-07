豊島心桜が初のカレンダーブックをリリース！　デジタルリパッケージ版も同時発売!!「ラスボスとしての自覚が芽生えてきました（笑）」



グラビア界の"ラスボス"こと、豊島心桜の初カレンダーブック『豊島心桜カレンダーブック2026.01〜12』がついに発売！ 同時に、本編にはない未公開カットも含めて再編集された『豊島心桜カレンダーブック2026.01~12 デジタルリパッケージ版』もリリリースした。

撮影は、初めてのインドネシア・バリ島へ。海やプール、街並みなど、南国リゾート満点の地で"自分史上、最上級のわがままボディ"を披露しているとか。

週プレNEWSのインタビューでは、撮影の裏話や"ラスボス"の弱点、今年から来年に向けての話などを語ってもらった。

【写真】バックショットもセクシー！ 豊島心桜の水着グラビア

＊ ＊ ＊

【グラビアは命がけのお仕事!?】

――カレンダーブックは初めてなんですね。

豊島 初めてです。パラパラって見させてもらったんですけど、思ったよりもサイズが大きくてビックリしました！ ポスターにカレンダーの数字がついていて、めっちゃいいなと思って。

――ロケ地は、インドネシアのバリ島。どう決まったんですか？

豊島 まだ行ったことのない場所へ行きたいっていうのと、「天気がいいところがいいです」ってお願いしてバリになりました。撮影で天気が悪いことが続いていたんですけど、めちゃくちゃ天気が良くて暑かったです！

――プライベートでも海外旅行って行きますか？



豊島 行かないです。出不精なので国内旅行もしないですし、そもそも計画が立てられない。家から徒歩圏内でしか生きてないです（笑）。でも、「ここのお店のラーメンが食べたい」とかあれば、都内だったら喜んで出かけます！

――ラーメン好きですもんね。では、初めてのバリ撮影はどうでしたか？

豊島 最高でした！ おしゃれな雰囲気のヴィラに泊まったんですけど、ずっと住みたいってくらい居心地も良くて。めっちゃいい場所だったんですけど、自然が多いと虫も多いじゃないですか。肌が出ているのもあって、10ヶ所くらい蚊に刺されちゃって。体中のいろんなところに虫パッチを貼っていました。

――聞いているだけでカユそうです！ 他に大変だったことは？

豊島 バリの棚田、ライステラスで撮影したんですけど、そこに行くまでが大変でした。坂を歩いて登らないと行けなくて、登り降りがめっちゃキツくて！ しかも足元が悪くて、泥でヌルヌルだったんですよ。上から降りてくる人とすれ違うんですけど、全身泥まみれの人もいて......。

――撮影があるので転んだらアウトってことですね。

豊島 そうです。絶対転べないと思いながら歩いたら、足が痛くなっちゃって。撮影が終わった頃には、疲れきっていました。

――絶景の場所って行くまでが大変なこと多いですよね。普段あまり運動しないそうですが、撮影で鍛えられているんじゃないですか？

豊島 確かに！ 絶対に落ちたらダメな場所で撮るときは、必死にフーってお腹に力を入れて。いつもは存在しない腹筋が出てきそうになるから、鍛えられているなって思います。体をひねって謎のポーズを撮ったり、木の枝の上で横になったり崖みたいなところに寝そべったり。グラビアは命がけのお仕事です（笑）。

【バリ帰国後からダイエット開始】

――10月に表紙を飾ったときのインタビューで、カレンダーブックは「自分史上、最も健康的なムチムチボディ」と言っていましたね。

豊島 本当にその通りで、ムチムチのわがままボディした（笑）。バリのご飯がおいしかったし、撮影に行く前からずっとご飯がおいしいシーズンで......。でも、このムチムチはカレンダーブックが最後なんですよ！

――帰国後からダイエットしているそうですね。でも撮影に向けてじゃなく、なんで帰国後から始めたんですか？

豊島 バリでの撮影があまりにもわがままボディすぎて、少し痩せようってなったというか......、「痩せてください」ってお願いされました（笑）。帰国してから、豊島心桜の食事管理をするLINEグループができたんですよ。

――食べたものを報告するんですか？

豊島 そうです。口にしたものを全部送らなきゃいけないので、飲み物とかもすべてを送っています。9月頃から続けているんですけど、最近ちょっとサボっていて（笑）。

――まさか、報告していないものとかないですよね？

豊島 あります（笑）。「ご飯を3口だけ」とか、実際より少なく見積もったりチョコくらいなら報告しなかったり......。でも、カフェラテみたいな飲み物には砂糖入れてないです。せっかく糖分取るならジュースを飲みたいので！

――「それは食べちゃダメ」とか怒られることは？

豊島 怒られはしないんですけど、ヘルシーな食べ物だと「いいね。その調子！」みたいに言ってくれるんですけど、そうじゃないものを送ると「今日はチートデイかな？」みたいなメッセージが（笑）。食事管理をしてもらっているおかげで私は健康的に生きることができているので、今は必要不可欠です！

――いつまで続けるんですか？

豊島 痩せるまでです。つまり、私次第（笑）。



【口喧嘩には自信がある】

――来年はグラビアのほか、ラジオやお芝居も頑張りたいそうですね。お芝居で悪役をやってみたいんですか？

豊島 はい、挑戦してみたいです。演技レッスンの先生にも「悪役のほうが向いてそう」って言われました。

――いつも笑顔で優しい印象ですけど、怒ったり罵（ののし）ったりできますか？

豊島 めっちゃ言いますよ。新潟の実家に住んでいたときは、弟と毎日ケンカしていて強くなりました。母ともよくケンカして「生まれつき反抗期」って言われていましたし（笑）。理詰めするタイプなので、口喧嘩は負けません！

――例えば、相手にどんなこと言うんですか？

豊島 ここで言ったら、ピー音が入っちゃいます（笑）。でも、大人になるうちに怒ることも減って、だんだん丸くなってきた気がして。怒ってもほぼ忘れちゃう。でも意外と根に持つタイプなので、怒らせたら気をつけてくださいって感じです（笑）。

――それが一番怖いです（笑）。最近は「グラビア界のラスボス」って呼び名が定着してきましたね。

豊島 そうなんです。週プレさん以外の現場でも「ラスボス」って言われるようになっちゃって！ 最初は自分には恐れ多いと思っていたんですけど、みんながそう呼んでくれるからラスボスとしての自覚が芽生えてきました（笑）。

――誰も勝てないくらい強いってことですけど、弱点はありますか？

豊島 うーん......、死ぬほどおいしくて予約が全然取れない焼肉屋さんに行こうとか、好きな食べ物で釣られたら弱いです。お肉を焼いているときにたれる肉汁を見せられたら、「おお〜！ おいしそう！」ってなるじゃないですか。「はいはい、行きます。自分も行かせてください」ってなります（笑）。



●豊島心桜 Cocoro TOYOSHIMA

2003年9月25日生まれ 新潟県出身

身長167僉

特技＝クラシックバレエ

○情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む。1st写真集『心桜ばかり』（集英社）が絶賛発売中！ ラジオ『オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜』（MBSラジオ、毎週土曜25：30〜）のヤンヤンガールズ17期メンバーとして出演中。

公式X【@CocoroToyoshima】

公式Instagram【@cocoro.toyoshima】

取材・文／釣本知子 撮影／栗山秀作