西山茉希、鰻丼メインの豪華食卓披露「彩りが綺麗で食欲そそる」「西山食堂行きたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/07】モデルの西山茉希が12月6日、自身のInstagramを更新。鰻丼を中心とした夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「品数多くてすごい」お取り寄せ活用した豪華夕食
西山は「満月の過ごし方」と題し、鰻丼を中心とした夕食を公開。期限ギリギリのマイルで取り寄せたという鰻は「お酒ふりかけて焼くとグリルやフライパンでもふっくら美味しく焼けます」と紹介し、マロニーとマヨネーズを加えたカニサラダ、野菜や竹輪のスパイスソルト炒め、キャベツときゅうりの即席浅漬け、カニカマだし巻きなど、彩り豊かな家庭料理を披露した。
この投稿には、ファンからは「鰻丼が豪華すぎる」「だし巻き卵が美味しそう」「お取り寄せしてみたい」「マロニーマヨ気になる」「彩りが綺麗で食欲そそる」「品数多くてすごい」「最高の夕飯」「西山食堂に行きたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西山茉希、鰻丼メインの豪華食卓披露
◆西山茉希の投稿に反響
