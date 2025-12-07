TBS NEWS DIG Powered by JNN

俳優・アーティストの今井翼さんがインスタグラムを更新。ハワイでのストイックなトレーニングの様子を公開。
引き締まった肉体を披露し、「目標を塗り替えていきます！」と力強いメッセージを投稿しました。
 

今井さんは「本日2部トレ」と切り出し、「日中、ハワイを満喫したので夕飯前に再びホテルのジムへ！」と報告。写真には、鍛え抜かれた上腕などが写っており、そのストイックさが伺えます。

続けて、「まだまだ理想には程遠いですが、継続は力なりで、目標を塗り替えていきます！先月はマイナス3キロ達成。」と、さらなる高みを目指す決意を表明しています。
 



この投稿に「翼くんバギバキ　いつの間にこんなに大きくしたの!?」「めっちゃムキムキ　仕上がってる」」「継続と努力の賜物ですね　更にカッコいい〜」「肩の筋肉つきましたね」などの声が寄せられています。

