吉田羊、“元夫＆息子”と仲良くピース「幸せな家族」「みんな変わらな〜い」
俳優の吉田羊が、TBS系スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（2026年1月4日放送 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“元夫＆息子”との3ショットが公開された吉田羊
公式SNSは「仲良し親子を発見〜はいっチーズ #みんないい笑顔じゃーん」とつづり、向坂サカエ役・吉田羊と、元夫の井上昌和役・三宅弘城、息子の向坂キヨシ役・坂元愛登が仲良く寄り添いピースサインを決める3ショットを添えた。
ファンからは「みんな変わらな〜い」「お母さん、また綺麗になってますね まさか？？？」「幸せな家族 みんなかわいいです笑」「仲睦まじいにも程がある」「あら、素敵なショット」「きよし、なんか大人になってる！絶対に観ます」「きよしーー！！！！またあのそり込みリーゼントも観たいなぁ」などの声が寄せられている。
【写真あり】“元夫＆息子”との3ショットが公開された吉田羊
公式SNSは「仲良し親子を発見〜はいっチーズ #みんないい笑顔じゃーん」とつづり、向坂サカエ役・吉田羊と、元夫の井上昌和役・三宅弘城、息子の向坂キヨシ役・坂元愛登が仲良く寄り添いピースサインを決める3ショットを添えた。
ファンからは「みんな変わらな〜い」「お母さん、また綺麗になってますね まさか？？？」「幸せな家族 みんなかわいいです笑」「仲睦まじいにも程がある」「あら、素敵なショット」「きよし、なんか大人になってる！絶対に観ます」「きよしーー！！！！またあのそり込みリーゼントも観たいなぁ」などの声が寄せられている。