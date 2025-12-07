「彼女目線」大沢たかお、“プライベート感満載”運転ショットにファン歓喜「夢にまでみた光景」「助手席の奪い合いです」
俳優の大沢たかお（57）が6日、自身のインスタグラムを更新。車の助手席側から撮影した“運転ショット”を公開し、反響が寄せられている。
【写真・動画】「彼女目線」大沢たかおの“プライベート感満載”運転ショット
2枚の写真と1本の動画を投稿。厚手のタートルネックに身を包み、リラックスした表情で前方を見つめる大沢の姿が収められている。窓からは柔らかな夕陽が差し込んでおり、大沢のシルエットを優しく照らしていた。
自然体な表情あふれる大沢の運転姿に、ファンからは「大歓喜」「夢にまでみた光景です」「彼女目線」「神々しいです ありがたやありがたや」「このショット！助手席の奪い合いですよね（笑）」「助手席から 素敵な横顔をず〜っと見ていたいなぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真・動画】「彼女目線」大沢たかおの“プライベート感満載”運転ショット
2枚の写真と1本の動画を投稿。厚手のタートルネックに身を包み、リラックスした表情で前方を見つめる大沢の姿が収められている。窓からは柔らかな夕陽が差し込んでおり、大沢のシルエットを優しく照らしていた。
自然体な表情あふれる大沢の運転姿に、ファンからは「大歓喜」「夢にまでみた光景です」「彼女目線」「神々しいです ありがたやありがたや」「このショット！助手席の奪い合いですよね（笑）」「助手席から 素敵な横顔をず〜っと見ていたいなぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。