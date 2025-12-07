ノーベル賞の坂口氏「制御性T細胞」でがん治療の発展に期待　「パイオニアにならなあかん」北川氏は特別授業で激励

ノーベル生理学・医学賞を受賞する大阪大学の坂口志文特別栄誉教授が6日、スウェーデンで記者会見し、自身が発見した「制御性T細胞」が、がん治療を発展させられると期待を寄せました。

大阪大学 生理学・医学賞に選出・坂口志文特別栄誉教授：

我々は楽観的。人のがんのかなりの割合は、免疫療法によって治療が可能。

坂口さんが発見した「制御性T細胞」は、人間の体内で過剰な免疫反応を抑える働きをすることが知られていて、坂口さんは研究がさらに進めば、がんに対する現在の免疫療法の効果を50％向上させられると述べました。

一方、ノーベル化学賞を受賞する京都大学の北川進特別教授は6日、ストックホルムの日本人補習学校で特別授業を行い、生徒らを激励しました。

京都大学・北川進特別教授：

（Q. 科学者として何が面白い？）誰も持っていないものを自分で作れる、初めて作れる。パイオニア、先駆者。パイオニアにならなあかん。

授業には生徒ら約100人が参加し、北川さんは、自身が開発した新しい素材「MOF」について身近な例を中心に紹介し、生徒らを激励しました。