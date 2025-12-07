ミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、女子カーリング世界最終予選。大会2日目の7日、女子日本代表のフォルティウスはドイツに勝利し、開幕2連勝としました。

2014年ソチ五輪以来のオリンピック出場を目指す日本代表のフォルティウスは、初戦でアメリカと対戦し8-4で勝利します。

この日はドイツと対戦すると、第2エンドで2点を先制されますが、第3エンドですぐに2点を返します。その後点を取り合い6-6で迎えた第10エンド、スキップの吉村紗也香選手がドイツのストーンをはじき出すショットを決め、8-6で勝利しました。

開幕2連勝とした日本は、日本時間8日にオーストラリア、チェコと対戦します。

最終予選は総当たりの予選リーグが行われ、1位から3位のチームが決定戦に駒を進めます。

決定戦では、まず予選リーグの1位と2位のチームが対戦(第1戦)。この勝者に出場枠の1つ目が与えられ、第1戦の敗者は、予選リーグ3位と対戦(第2戦)し、この勝者が2つ目(最後)の出場枠を獲得します。

〈女子カーリング世界最終予選第2戦 試合結果〉日本8-6ドイツアメリカ8-7ノルウェートルコ8-5チェコエストニア12-4オーストラリア