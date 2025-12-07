タレント藤咲凪（26）が7日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。シングルマザーで2児の母だったが、3カ月前に再婚したことを発表した。

番組エンディングで、MCの爆笑問題田中裕二から「“リアル推しの子”藤咲凪さん、報告があるそうですけれども」と前振りされて「2年前にこちらの番組でシングルマザーを公表させていただいたんですけれども、このたび、再婚いたしました」と発表した。

田中から「ああ、そうですか、いつ？」と問われて「そうですね、3カ月前ぐらいに。アイドルやめたタイミングで、突然プロポーズしていただいて、ずっと友人だったんですけれども、突然花束をもってプロポーズしていただいた。ほぼ0日婚です」と話した。

爆笑問題太田光は「前にも言いましたけど、この番組でやることじゃない」とスタジオの笑いをとった。直後に田中は「ありがたいことですよ。だんなさんはどんなタイプの方？」と質問。藤咲は「ひとまわり年上の方で、癒やし系の、すごい子どもに優しくていい人です」と答えて「カピパラみたいな、かわいい感じですね」と夫となった男性を動物に例えた。

太田からの「彼氏…普通の一般の方ですか」との質問に藤咲は「普通の方ですね」とはじらいながら答えた。田中が「ゆうこりん、何か聞きたいことありますか」と促すと小倉優子は「どんなところが好きですか」と藤咲に質問し「一番の決め手は子どもにすごい優しくて、そこが好きです」と答えた。田中は「お子さん2人いるんだもんね。今日はめでたい」と締めくくった。

藤咲は23年8月、2児のシングルマザーであることを公表。今年7月23日に自身のインスタグラムで、4人組音楽ユニット「最終未来少女」卒業を発表した。