人気料理家の長谷川あかりさんが12月19日、ご飯に特化したレシピ本「のせごはんとかけごはん」（税込み1650円、主婦と生活社）を発売する。



【写真】「これでいいのだ3色丼」

「白いごはんにのせる＆かけるだけでOKのごはんものばかり」（公式サイトから）を集めた内容。これまでに多くの著書がある長谷川さんにとって、ご飯に特化した本は初めてだという。



収録するレシピは「ぽいぽいつくねとしゃきしゃき野菜のまぜごはん」「これでいいのだ3色丼」「ブッラータチーズとナンプラーのせごはん」「甘辛豆腐煮込みのせごはん」「ささみと白菜のゆず豆乳あんかけごはん」「ツナクリームチーズカレー」など。



今回のレシピ本はファンの間で期待が高まっており、Amazonでは発売前にすでにベストセラー1位に（「簡単レシピ」「料理の基礎」カテゴリにて、11月13日時点）。



ファンからは「最高です！のせごはんかけご飯、大好き」「手をかけずに満足感だけを味わえる、というコンセプトが最高に魅力的」「シンプルだけど幸せ！のせごはん、早く試したい！」「『のせごはんとかけごはん』というテーマ、現代の忙しい私たちにとって、まさに心の救世主のような響きです！」などの声が上がっている。



◇



長谷川さんは1996年埼玉県生まれ。10歳から子役タレントとして活動。芸能活動引退後は、管理栄養士の資格を取得。SNSで発信する料理レシピが人気を集め、SNSの総フォロワー数は110万人を誇る（Xは86万、インスタグラムは26万、12月7日現在）。Xに公開中のレシピ「バター酒蒸しハンバーグ」（2023年1月13日投稿）は「フライパンひとつ、ヘラで混ぜるだけだから、包丁も手も使わずに20分で完成します」という手軽さから評判が広がり、表示回数は2.6億回を突破。現在も拡散を続けている。