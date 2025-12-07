「あの芸能人に、勉強を教えてもらえたら…」と空想したことはありませんか。理想の家庭教師がいたら集中できるのでは、と思う人もいるのではないでしょうか。



「家庭教師が似合いそうな芸能人」を尋ねたところ、第1位には博識で知性があるカズレーザーさんが選ばれました。この調査は2025年9月、株式会社NEXERとKATEKYO学院宮城が、全国の男女1000人を対象にインターネットで実施しました。



1位のカズレーザーさんは博識、知性、見識の広さから圧倒的な支持を得ました。2位は学業と芸能界を両立している芦田愛菜さん、3位は高学歴芸人ロザンの宇治原史規さんでした。



1位 カズレーザー（メイプル超合金） 136票

・クイズ番組で活躍してるから。（10代・女性）

・博識で楽しく勉強できそうだから。（10代・男性）

・レベルにあった説明をしてくれそう。（20代・女性）

・知性があるから。（30代・男性）

・知的でもあり、人に教えるのが上手そうな印象があるから。（30代・男性）

・トークが上手く、見聞が広くて読書家だから。（40代・女性）



「知性がある」「話を合わせてくれそう」と評価を得ていました。ユーモアを交えた穏やかな雰囲気も高く評価されていました。



2位 芦田愛菜 61票

・頭が良いから。（20代・女性）

・賢く、なぜ分からないかまで丁寧におしえてくれそうだから。（30代・女性）

・現役で一番分かりやすく簡潔に教えてくれそうな気がします。（40代・女性）

・文武両道なイメージで、勉強教えるのも上手そう。（40代・女性）

・頭が良いだけじゃなく独自の観点から教えてくれそう。（40代・男性）

・頭が良くて、性格も良くて、爽やか。（50代・男性）



コメントでは学業と芸能活動を両立する姿から「頭が良いだけでなく、相手の理解度に合わせて丁寧に教えてくれそう」「わかりやすく簡潔に説明してくれそう」と家庭教師の素質を感じたようです。



3位 宇治原史規（ロザン） 54票

・京大卒だから。（20代・男性）

・知的なイメージが強く、教育系の番組でも知識を活かした発言をしているから。（30代・男性）

・解けない問題がなさそう。（30代・女性）

・いつもテレビで賢い意見を良くしていて勉強を教えるのも得意そうだから。（40代・女性）

・頭が良いし、教え方がうまそう。（50代・女性）

・楽しく教えてくれそうだから。（50代・ 男性）



高学歴芸人で有名な宇治原さん。コメントでは「京大卒だから」「テレビでも知識を活かした発言をしている」と魅力を感じていました。



4位 菊川怜 48票

・学歴と見た目を兼ね備えているから。（30代・男性）

・東大出身だから。（40代・女性）

・知的で落ち着きを感じる。（40代・男性）

・見るからにあたま良いし、綺麗で礼儀正しそうだから。（40代・女性）

・勉強を教えるのが得意そう。（50代・男性）

・本当にやったことありそう。（50代・男性）



「東大出身」「知的で落ち着きがある」「礼儀正しそう」と品性が伺える人柄も評価されていました。また「本当に家庭教師の経験がありそう」というコメントもありました。



5位 小島よしお 44票

・真面目で、教え方が上手なイメージ。（30代・女性）

・面白く勉強を教えてくれそう。（30代・女性）

・頭が良く子供にも人気があるから。（30代・男性）

・早稲田をでてるので勉学に強そうなのと、話の面白さや子供人気もあるのでシンプルに向いてそう。（40代・女性）

・子どもが喜びそうだから。（40代・男性）

・早稲田卒で、勉強系のyoutubeもやっていたと思うから。（50代・男性）



コメントには「YouTubeで勉強系の配信をしていた」「面白く教えてくれそう」とあり、教えることを得意とする姿は、子どもとの相性の良さを感じさせました。



なお、6位以降は以下のような結果になりました。



6位 伊沢拓司 42票

・分からなくても失敗してもポジティブに反応してくれそうだから。（30代・女性）

・優しく丁寧に教えてくれそうで、教え方もうまそうなので。（40代・女性）

・クイズ王だから。（40代・男性）



7位 阿部寛 37票

・「ドラゴン桜」「トリック」のイメージが強いから、教えるのも上手く、知識が多そう。（30代・女性）

・熱量があり、教えるのが上手そうだからです。（40代・男性）

・ゆっくり親切に教えてくれそう。（50代・男性）



8位 櫻井翔 28票

・昔ドラマで家庭教師役をやっていたから。（20代・男性）

・頭がよく、適度に厳しそうで適度な距離間で教えてくれそうな気がします。（30代・女性）



9位 天海祐希 27票

・厳しくもユーモアを交えつつ、教えてくれそう。（20代・女性）

・メリハリをはっきりしてくれそうだからです。（30代・女性）



10位 鈴木亮平 26票

・生徒一人ひとりのことを考え、一緒に悩んでくれそう。（30代・女性）

・きちんとした教育を受けてきた印象があり、さらに上品さ丁寧さも感じられる人格なので。（50代・男性）



【出典】

株式会社NEXERとKATEKYO学院 宮城による調査