韓国俳優チ・ヒョヌが2026年1月10日（土）にファンコンサートを開催！豪華特典＆動画コメント公開！

韓国俳優のチ・ヒョヌが、2026年1月10日(土)、『埼玉会館 大ホール(東京)』にてファンコンサートを開催！ 新年に特別なステージを届ける！韓国俳優 チ・ヒョヌが、2026年1月に日本でファンコンサートを開催することが決定。本公演『2026 JI HYUN WOO FANCONCERT』は、俳優として、そしてミュージシャンとして活躍するチ・ヒョヌが、ギターと歌、そして言葉でファンと向き合う特別なステージ。ライブとトークが一体となった構成で、画面越しでは感じられない温もりと距離感を届ける内容となっている。

最新作『The First Lady』（MBN／2025）では大統領役に挑戦。繊細かつ重厚な演技が評価を集め、韓国国内のみならず日本でも注目を浴びている。

特に日本では、映像配信サービスLemino（レミノ）にて放送中であり、毎話放送後にはSNS上で話題が拡散するなど、高い関心を集めている。

俳優として確固たる地位を築きながら、音楽家としても精力的に活動を続けており、自らギターを奏で、温かな歌声でファンに語りかける姿は、チ・ヒョヌのもう一つの魅力！

本公演は、そんな彼の“いま”を日本で直接感じられる、貴重なステージだ。

今回発表された特典は、いずれもチ・ヒョヌがファンに感謝を伝えたいという強い気持ちから実現。さらに、チ・ヒョヌ本人からの動画コメントも公開！

年末の挨拶とともに「新年を一緒に迎えたい」という温かいメッセージが寄せられ、期待が一段と高まる。

プレイガイド先行(抽選)は12月5日(金)10:00より開始。

【公演概要】

■タイトル：2026 JI HYUN WOO FANCONCERT

■参加者特典：

・参加者全員ハイタッチ

・自撮りチェキプレゼント

・サイン入りポスタープレゼント

■日時：2026年1月10日(土)

1部13:00開場/14:00開演 / 2部17:00開場/18:00開演

■会場：埼玉会館 大ホール

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１−４

■プレイガイド先行(抽選)

受付期間：12/5(金)10:00 ~ 12/11(木)23:59

・チケットぴあ

・ローソンチケット

・TicketMe（チケミー）

TicketMe

└海外から購入可能

└해외에서 구입 가능

└Available for purchase from overseas



■最新情報は『ファンコンサート限定』の、Xアカウント・限定ページをチェック！！

■チケット代：14,300円(税込)

■お問い合わせ：jihyunwoofancon@gmail.com

※会員様1名につき、4枚まで申込み可

※未就学児童入場不可

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止