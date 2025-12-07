韓国ドラマ「華政」第29話〜第33話【あらすじ】
ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！
「テレ東プラス」では、12月8日（月）〜12月12日（金）放送、第29話〜第33話のあらすじを紹介する。
【動画】ピュアな男の一途な愛がどん底の元トップ女優を救う！「美女と純情男」最新回
【12月8日（月）放送 第29話】
朝鮮が出兵を拒んだら明が攻め込んでくるという情報を入手したジュソンは、その事実を綾陽君に知らせ、光海君が出兵要請に応じざるを得ないよう追い込もうと考えていた。
綾陽君はまたしても王宮の前で座り込みを行い、出兵しなければ明が攻めてくるという情報を民に知らせてしまう。その浅はかな行動のせいで、国は混乱に陥る。
光海君は民の前で事実を説明しようと決心するが、ジュソンは、綾陽君がどこまで使えるか見極めるため、金を使って民を動かす。綾陽君は、ジュソンの差し金とも知らず、自分のもとに集まってきた民と共に暴動を起こすが…そして、貞明公主はヨンブたちから預かった上訴文を持って王宮を訪ね、光海君に出兵を許可してほしいと願い出る。
【12月9日（火）放送 第30話】
貞明公主が戦地へ行くと聞いたイヌは、阻止するためゲシを訪ねる。
片やジュウォンは、貞明公主を火器都監に入れたことを心から後悔し、戦地へ行くことを考え直すよう説得するが…周囲の反対を押し切り、戦地に赴くことを決めた貞明公主。ジュウォンは公主を守り抜くと光海君に約束する。
またゲシを訪ね、貞明公主を手に入れることを決意したイヌも、ジュソンの手助けにより戦場に行くことになり、ジュウォンに対し宣戦布告をする。片や綾陽君は、矢文を送った人物がジュソンであることを突き止める。光海君は、朝鮮軍の都元帥に任命したカン･ホンニプに、とある王命を下していた。
【12月10日（水）放送 第31話】
ついに朝鮮軍は出兵するが、明は朝鮮軍が到着するやいなや過酷な指令を下す…イヌを問い詰め事実を聞き出した貞明公主はジュウォンを捜しに行くが、光海君が王座をかけて火器都監の職人と兵を守るための王命を下したことを知ってしまう。
ホンニプは王命に従い朝鮮軍に撤退命令を下そうとするが、ジュウォンは光海君の王座が危うくなると主張し、退却に反対。貞明公主も戦に勝つ方法を考えようと進言する。
【12月11日（木）放送 第32話】
片や朝鮮では、自分を王にしてほしいと綾陽君から懇願されたジュソンは、キム･リュたちに革命の話を持ち掛ける。そして、綾陽君を次期王に据えることを決断する。
戦地ではジュウォンの全軍で鳥銃部隊を援護するという戦術が功を奏し、勝利を収める。しかし勝利に勢いづいた明軍は、無謀にも後金の首都を攻めにいき、敵の罠にはまってしまい先発隊は大敗。さらに後金が攻め入ってくると報告を受けたジュウォンは、イヌに貞明公主と職人たちを任せ、陣営に残って皆が無事に国境を越えるまで時を稼ぐと告げる。そして公主と、必ず生きて国へ帰ると約束するのだった。
【12月12日（金）放送 第33話】
ジュウォンを残したまま戦場から戻った貞明公主と職人たち。しかし、貞明公主は気丈にもジュウォンと交わした約束を信じ、待ち続けていた…。
明の大敗を聞いた綾陽君は、反乱の準備を進めようとする。しかし貞明公主が、綾陽君の操り人形にはならないと宣言したため、西人派に動揺が走る。
一方、明からも後金からも圧迫されていた光海君は身動きが取れず苦しんでいた。そんな中、イヌはゲシにある取引を持ちかけられる…。
出演
貞明公主／ファイ…イ・ヨニ
光海君…チャ・スンウォン
綾陽君（仁祖）…キム・ジェウォン
ホン・ジュウォン…ソ・ガンジュン
カン・イヌ…ハン・ジュワン
【演出】
キム・サンホ、チェ・ジョンギュ
【脚本】
キム・イヨン
「テレ東プラス」では、12月8日（月）〜12月12日（金）放送、第29話〜第33話のあらすじを紹介する。
【動画】ピュアな男の一途な愛がどん底の元トップ女優を救う！「美女と純情男」最新回
【12月8日（月）放送 第29話】
朝鮮が出兵を拒んだら明が攻め込んでくるという情報を入手したジュソンは、その事実を綾陽君に知らせ、光海君が出兵要請に応じざるを得ないよう追い込もうと考えていた。
綾陽君はまたしても王宮の前で座り込みを行い、出兵しなければ明が攻めてくるという情報を民に知らせてしまう。その浅はかな行動のせいで、国は混乱に陥る。
光海君は民の前で事実を説明しようと決心するが、ジュソンは、綾陽君がどこまで使えるか見極めるため、金を使って民を動かす。綾陽君は、ジュソンの差し金とも知らず、自分のもとに集まってきた民と共に暴動を起こすが…そして、貞明公主はヨンブたちから預かった上訴文を持って王宮を訪ね、光海君に出兵を許可してほしいと願い出る。
【12月9日（火）放送 第30話】
貞明公主が戦地へ行くと聞いたイヌは、阻止するためゲシを訪ねる。
片やジュウォンは、貞明公主を火器都監に入れたことを心から後悔し、戦地へ行くことを考え直すよう説得するが…周囲の反対を押し切り、戦地に赴くことを決めた貞明公主。ジュウォンは公主を守り抜くと光海君に約束する。
またゲシを訪ね、貞明公主を手に入れることを決意したイヌも、ジュソンの手助けにより戦場に行くことになり、ジュウォンに対し宣戦布告をする。片や綾陽君は、矢文を送った人物がジュソンであることを突き止める。光海君は、朝鮮軍の都元帥に任命したカン･ホンニプに、とある王命を下していた。
【12月10日（水）放送 第31話】
ついに朝鮮軍は出兵するが、明は朝鮮軍が到着するやいなや過酷な指令を下す…イヌを問い詰め事実を聞き出した貞明公主はジュウォンを捜しに行くが、光海君が王座をかけて火器都監の職人と兵を守るための王命を下したことを知ってしまう。
ホンニプは王命に従い朝鮮軍に撤退命令を下そうとするが、ジュウォンは光海君の王座が危うくなると主張し、退却に反対。貞明公主も戦に勝つ方法を考えようと進言する。
【12月11日（木）放送 第32話】
片や朝鮮では、自分を王にしてほしいと綾陽君から懇願されたジュソンは、キム･リュたちに革命の話を持ち掛ける。そして、綾陽君を次期王に据えることを決断する。
戦地ではジュウォンの全軍で鳥銃部隊を援護するという戦術が功を奏し、勝利を収める。しかし勝利に勢いづいた明軍は、無謀にも後金の首都を攻めにいき、敵の罠にはまってしまい先発隊は大敗。さらに後金が攻め入ってくると報告を受けたジュウォンは、イヌに貞明公主と職人たちを任せ、陣営に残って皆が無事に国境を越えるまで時を稼ぐと告げる。そして公主と、必ず生きて国へ帰ると約束するのだった。
【12月12日（金）放送 第33話】
ジュウォンを残したまま戦場から戻った貞明公主と職人たち。しかし、貞明公主は気丈にもジュウォンと交わした約束を信じ、待ち続けていた…。
明の大敗を聞いた綾陽君は、反乱の準備を進めようとする。しかし貞明公主が、綾陽君の操り人形にはならないと宣言したため、西人派に動揺が走る。
一方、明からも後金からも圧迫されていた光海君は身動きが取れず苦しんでいた。そんな中、イヌはゲシにある取引を持ちかけられる…。
出演
貞明公主／ファイ…イ・ヨニ
光海君…チャ・スンウォン
綾陽君（仁祖）…キム・ジェウォン
ホン・ジュウォン…ソ・ガンジュン
カン・イヌ…ハン・ジュワン
【演出】
キム・サンホ、チェ・ジョンギュ
【脚本】
キム・イヨン