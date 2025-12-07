【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】今までの我慢「ぜ〜んぶブチまけます！」＜第18話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第18話 大きな一歩
【編集部コメント】
お義母さんは自分が悪いなんてこれっぽっちも思っておらず、自分が正しいと主張しだした様子。スマホの向こうは大変な状況のようですが、ユウカさんが言いたいことをちゃんと言えてよかったです。自分の気持ちを大切にするために、大きな壁をひとつ乗り越えたユウカさん。彼女の勇気に、心から拍手を送りたいです！ いっぽうのお義母さん、これで大人しく引っ込んでくれるのか不安です……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
