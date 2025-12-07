あのちゃんが割烹料理店の店主に「若者の和食離れ」についての対策を相談され「キャラクターを作ればいいと思う」と提案。すると「実は…」と予想外の展開をみせ、出演者一同が唖然とするシーンがあった。

【映像】奇跡のキャラクター

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が12月1日に放送。番組では汁（スープ）が大好物だというあのちゃんのために『汁ウマい店』と題し、メイン料理に添えられている汁だけを飲み歩く企画を実施。アンタッチャブル山崎弘也と弘中綾香アナウンサーとともに絶品汁を堪能した。

『割烹料理 和味りん』では、あのちゃんと山崎が「鰆と季節野菜の小鍋御前」についている「ツノナガチヒロエビのエビ味噌汁」と鍋の出汁の2つのお椀を実食。「大好きな味」「おいしい」と大満足したところで、店主の芳賀博康さんからあのちゃんに「若者の和食離れをどうすればいい？」とお悩み相談が。

するとあのちゃんは「ボクは違うんですけど」と前置きしつつ「若い子は映えとかめっちゃ好きじゃないですか…」と少し考えた後「キャラクターになったらいいんじゃないですか」と提案。

「アクスタとかを置いたらみんな写真撮りたくて来ると思うんですよ。割烹りんちゃんとか」と言うと店主は「僕ですか？」と恥じらいをみせるも直後に「実は描いてもらったものがあるんですよ」と驚きの発言。

まさかの展開に「え？あるの？」と一同唖然。「やろうとしてたってこと？」「背中を押してもらった感じ？」「嘘でしょ」と困惑していると、戻ってきた店主が「こんな感じなんですよね」とイラストを提示してみせる。

副料理長が描いたという主人のゆるい似顔絵にあのちゃんは思わず「あはははは」と大笑いし、「かわいい」「割烹ちゃんだ」と大絶賛した。

最後に、あのちゃんは星3つの高評価をつけて“汁ウマい店”に認定。「本当にもうどちらも美味しくてずっと飲める汁だなと思った」と感想を述べ、「それに奇跡のキャラクターがいたので、すごくうれしくなった」と理由を語った。

（あのちゃんねる）