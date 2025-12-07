あのちゃんとお笑いコンビ紅しょうがの熊元プロレスが、ビーチフラッグで対決。熊元が先に走り出したあのちゃんの足をひっつかみ転倒させそうになるハプニングがあった。

【映像】あのちゃん、足を掴まれて転倒寸前

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が12月1日に放送。番組では“伝説のアイドル くまま”に扮した紅しょうが・熊元プロレスが番組イベント『あのちゃんねるLIVE』への出演権をかけて、あのちゃんに5番勝負を挑んだ。モグライダー芝大輔が進行を、紅しょうが稲田美紀が“くまま”のマネジャーを務め、ファンサ対応やイントロクイズなどアイドルスキルを競うゲームで対決した。

イントロで曲名を当てる「アイドル曲ビーチフラッグ」では、2対1であのちゃんがリードする展開で最終問題を迎える。イントロが流れると即座に起き上がって走り出すあのちゃんに対して、立ち上がりで失敗した熊元。這ったままの恰好で、目の前を走るあのちゃんの足に手を伸ばしひひっつかもうとする。

軽快な身のこなしで跳び上がり、間一髪で魔の手をかわして逃げ切るあのちゃんだが、まさかの“反則技”に芝は「恐ろしい手段に出ました！と驚きの声をあげ、スタジオは騒然。あのちゃんも「あぶねー」と笑うしかない状態に。

見事フラッグに見立てたマイクを奪取し「倍倍FIGHT！」と正解したあのちゃんがトータルスコア3対1で、ビーチフラッグ対決に勝利。勝負を終えて芝が「あのちゃんの足を引っ掴んで…あのちゃんが身軽に身をかわしたからよかったものの…」と苦言を呈すると熊元は困惑した顔で「どうかしてました」と猛省。その様子には思わずあのちゃんも大爆笑だった。

（あのちゃんねる）