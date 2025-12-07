１９８０年代の読み切りショートストーリー「ハートカクテル」で知られるマンガ家・イラストレーターのわたせせいぞうさん（８０）の画業５０周年記念展が、大丸京都店の「大丸ミュージアム」（下京区）で開かれている。

全国巡回展の最後を飾り、京都の風景を描き下ろした新作６点も展示されている。２１日まで。入場無料。（山口景子）

わたせさんは神戸市出身。早稲田大卒後、会社員を経て、８３年からハートカクテルを連載。スタイリッシュな恋模様を色彩豊かに描く作風で一躍、人気となった。

９０年代からは鎌倉や京都・祇園を舞台にした作品や、ゆかりの神戸市や北九州市など各地の風景イラストを発表。２０２０年以降、京都や東京の風景を題材にしたシリーズ「暦を巡る冒険」を手がけている。

会場では「暦を巡る冒険」の新シリーズ「二都こよみ」１２点を含む約１００点を展示。師走の花街をあいさつに回る舞妓（まいこ）さんの華やぎが印象的な「１２月 事始め」や、咲き誇る梅とウグイスで早春の情景を表現した「２月 春よこいこい 春よ恋」、青もみじと清流が涼しげな川床風景「８月 盛夏１００％」などが並ぶ。

わたせさんは６日に会場を訪れて読売新聞のインタビューに応じ、「京都には３５、３６年通っているが、いまだに底がわからない」と話す。

桜を描こうとしても、年によって咲かなかったり、散っていたりして「いつも帰りに宿題を持たされる」と、ほほえむ。「京都は題材として魅力が深く、まだまだ描き足りない。宇治や、かやぶきの里（南丹市美山町）も訪れてみたい」と意気込む。

このほか、ハートカクテルの原画や、版画やポスターなどの額装品、ポストカードなどもある。

わたせさんは、自らの画業を振り返り「色彩の旅だった。これからは東南アジアの不思議なカラーにも挑戦したい」と話した。