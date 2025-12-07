アイドルグループ「最終未来少女」の元メンバー・藤咲凪（26）が7日、自身のSNSを更新。ウエディングショットを添え、再婚を改めて発表した。

この日藤咲は、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演し、再婚したことを公表。時期については「3か月前くらいにアイドルを辞めたタイミングで突然プロポーズしていただいた」とし「ほぼ交際0日婚」と説明。お相手については「一回り違う方」だという。

投稿では「私事ではございますがこの度、再婚いたしました事をご報告させていただきます」とし青空の下、白いブーケを持ち純白のウエディングドレスを身にまとった自身のショットを添えた。

「いつも支えてくださっている皆さまに、まずは感謝の気持ちをお伝えしたいです。これまで、2人の子供と共にたくさんの方に応援していただき、本当にありがとうございました」と感謝。

「これからは家族4人で新しく人生を歩んでいきたいと思っております」とした上で、今後の芸能活動については「ゆっくり自分のペースで頑張っていきますので、温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。

藤咲は2023年8月にTBS「サンデージャポン」に生出演し、2児のシングルマザーと公表。現在は3歳と5歳の娘をもち“リアル推しの子”と話題になった。今年7月23日にアイドルグループ「最終未来少女」を卒業した。