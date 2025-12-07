７人組アイドルグループ・ｆａｖ ｍｅが６日に東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌで初のワンマンライブ「Ｓｔａｇｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ」を開催した。

ｆａｖ ｍｅは、小野寺梓、阿部かれん、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、澪川舞香、中本こまりの７人グループ。アソビシステムが今年２月に新たにスタートしたアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫ ＳＰＯＴ」より第１弾グループとしてデビューした。

初ワンマンライブとなった会場はグループ史上最大規模であり、阿部の「ｆａｖ ｍｅの初ワンマンにようこそ！ 今日は自分たちにとって特別な日になりますように！」と掛け声とともに始まった。

ステージでは１２月２４日リリースの１ｓｔシングル「すきなんかじゃ…にゃい！」や新曲「シンデレラブ」を初披露。小野寺の「７人それぞれが唯一無二、それぞれがナンバーワン。そんな７人ならこの先もずっと進んでいける」と決意のナレーションとともに新曲「Ｓｔａｇｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ」をパフォーマンスした。

小野寺は「期待値の高さ故に厳しい言葉があったり、期待を超えていないと自分たちで悩むこともありました。このＫａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌでのワンマンライブも大丈夫かなって正直とっても不安でした。でも、みんなでがむしゃらに駆け抜けてきて、こうして今日を迎えることができて、たくさんの皆さんに見守ってもらえて、少し期待に応えられたのかなって思います」と正直な気持ちを吐露。

また、「一緒に夢に食らいついてくれるメンバーがいて、私たちはまだまだ夢に向かって走っていけます」と仲間への感謝と決心を伝えた。さらに、来年５月１８日には豊洲ＰＩＴでデビュー１周年公演が開催されることも発表された。