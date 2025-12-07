乃木坂46梅澤美波、少女のような花柄ワンピ×麦わら帽姿 2nd写真集先行カット解禁
【モデルプレス＝2025/12/07】乃木坂46の梅澤美波が、2026年2⽉3⽇に発売する2nd写真集（タイトル未定／光⽂社）より、第2弾先行カットが解禁された。
【写真】乃木坂キャプテン、素肌輝く横顔カット
今回解禁されたのは、イタリアの世界遺産の村・チンクエテッレの街を鮮やかなオレンジの花柄ワンピに麦わら帽で歩く“梅ちゃん”。細い坂道に所狭しとショップやレストランが並ぶローカルな街並みを、興味津々で散策している。吸い寄せられるように入った土産屋では、イタリアらしさを感じるバッグやマグネットを購入。食べ歩きなども楽しんだ。
「まるで少女のような花柄ワンピと麦わら帽子が、チンクエテッレのローカルな雰囲気にマッチしていてお気に入り。街行く人たちの陽気でマイペースな空気感がとっても素敵で、大好きな街になりました！」と街歩きを無邪気に楽しむ“梅ちゃん”の姿も見どころだ。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という⼤⼈の階段を上る彼⼥の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に⾏ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。⾐装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意⾒を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光⽂社）でレギュラーモデルとして活躍している彼⼥だからこそ⾒せられるファッショナブルな⾐装から、美しい脚を⽣かした⼤胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは⾒られない無邪気な表情まで、リアルな彼⼥を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
◆梅澤美波、花柄ワンピ×麦わら帽姿で“街ブラ”
◆梅澤美波、2nd写真集決定
