松村沙友理、結婚相手について生告白 スタジオ驚きの呼び名も明らかに「守ってくれるタイプの王子様」「料理がすごい得意」
【モデルプレス＝2025/12/07】女優の松村沙友理が12月7日、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。結婚を生報告し、お相手について語った。
【写真】元乃木坂メンバー「不安感もあって…」結婚・妊娠同時発表の理由
◆松村沙友理、結婚相手について生告白
12月3日、自身のInstagramを通じて結婚と第1子の妊娠を発表した松村。お相手については、都内の会社に務める年上の男性で、交際期間は2年であることが明らかとなっているが、松村はお相手について「さゆりんご姫のパートナーなので、ただの一般のラ・フランス王子です！」とらしさ全開でコメントした。
そして、お相手からの呼び名を問われると、「これはガチで、りんごさんと呼ばれています」と明かすと、スタジオからは驚きの声が。出会いのきっかけについても聞かれると「私が馬車で移動中に事故に遭って…」とユーモアたっぷりに答えていた。
お相手の惹かれた部分については「料理がすごい得意で料理は殆ど向こうが担当。私が食べるのが大好きなので、なんでも作ってくれます。なんでもできる方です。家事もできるし料理もできる」と料理上手なお相手なのだという。そして、乃木坂46の同期に事前報告をしたか尋ねられると「ほとんど誰にも言ってなくて…」と打ち明けていた。
◆松村沙友理、結婚・第1子妊娠を発表
松村は12月3日、りんごの絵文字を添え「私事で恐れ入りますが、 このたび結婚いたしましたこと、 ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚と妊娠を発表。「わんこも2匹に増え、守るものができたことで、 日々の気持ちがより豊かになり、たくさんのパワーをもらっています」と2匹の犬と暮らしていることも明かし、最後には「体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
