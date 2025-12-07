ゴールデンボンバー樽美酒研二「朝ごはんのしたく」風景公開「体に優しい朝食」「ストイックすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/07】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が12月6日、自身の公式Instagramを更新。朝ごはんの支度の様子を公開し、話題になっている。
【写真】45歳金爆メンバー「野菜たっぷりでヘルシー」色鮮やかな朝食公開
樽美酒は「おはようございますもう目が覚めてしまった 8時まで眠るつもりだったんですけど､､ ライブしたいという思いが募るとだいたいこうなる」とつづり、朝食の支度中の風景を公開。かぼちゃやきのこ、肉などの具材を入れ、スイッチを入れようとしている炊飯器の写真を投稿している。
この投稿にファンからは「体に優しい朝食」「自炊偉い」「ストイックすぎる」「野菜たっぷりでヘルシー」「早起きえらいけどゆっくり休んで」「何ができるのかな、美味しそう」「炊き込みご飯ですか」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
