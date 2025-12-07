元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが６日までにＳＮＳを更新。元ＮＭＢ４８の山本彩との２ショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムにＡＫＢ４８の結成２０周年記念イベントのオフショットを公開。山本彩との２ショットを公開した。高橋は「さや姉とユニット曲何にするかのやり取りをしている時に『たかみなさんがいるならこのユニットをやりたいです』とありがたき提案で実現した、『下衆な夢』まさかのオリジナル初披露」とエピソードを披露。続けて「かっこよくて大好きな曲なんだけど、お互い現役の時に披露する機会がなく、、。エモユニット曲が続いた中ぶち込ませていただきました やれてよかった！！！」と記し、最後は「さや姉ありがとうー！！ 来年の武道館ライブ頑張って」と感謝の言葉で締めた。

この投稿に「たかみな総団長、ありがとーう エモエモのエモでした」「2人とも可愛い 本当に懐かしいですね」「エモすぎる 大好きです！！」「大好きな二人のｓｈｏｔは永久保存です ありがとう！」などのコメントが寄せられている。