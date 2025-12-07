前の話を読む。同期の小野を「先輩と思え」と言われた横田。不満を顔に出すと自分のモノマネで返され、さらにキレて離席するなどまるで子ども。秘書課のメンバーはそんな横田をうまくあしらう。


■口調を注意されるも反論



■素直に指示を聞かない横田



■秘書課恐るべし



■余裕？の仕事ぶりを披露したつもりが…


秘書課で働き始めた横田だが、さっそく話し方について注意をされてしまいます。

確かに語尾を伸ばす話し方は、ビジネスの場にはふさわしくありませんよね。

素直に指導を受け入れられない横田。これまできちんと注意してくれる人はいなかったのでしょうか…かわいそうに。

教育係に反論しますが「不快だと思ったなら、自分の話し方も気を付けて」と正論で返されてしまいました。そりゃそうです。

とはいえ秘書を「楽な仕事」と考えている横田。へこたれずに電話対応をし、狙いを定めた男性社員になれなれしく声をかけました。

その手元には伝言メモが…。秘書としてそのメモ、問題ないんでしょうか？

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

(とりまる、ねこぽちゃ)