秘書課で働く問題社員…口調を注意されて反論するも返り討ち！【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.55】
前の話を読む。同期の小野を「先輩と思え」と言われた横田。不満を顔に出すと自分のモノマネで返され、さらにキレて離席するなどまるで子ども。秘書課のメンバーはそんな横田をうまくあしらう。
■口調を注意されるも反論
■素直に指示を聞かない横田
■秘書課恐るべし
■余裕？の仕事ぶりを披露したつもりが…
秘書課で働き始めた横田だが、さっそく話し方について注意をされてしまいます。
確かに語尾を伸ばす話し方は、ビジネスの場にはふさわしくありませんよね。
教育係に反論しますが「不快だと思ったなら、自分の話し方も気を付けて」と正論で返されてしまいました。そりゃそうです。
とはいえ秘書を「楽な仕事」と考えている横田。へこたれずに電話対応をし、狙いを定めた男性社員になれなれしく声をかけました。
その手元には伝言メモが…。秘書としてそのメモ、問題ないんでしょうか？
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)