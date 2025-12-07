歌手の工藤静香さんが7日までにInstagramを更新。2つの投稿に分けてディナーショーで販売するシュシュを動画付きで紹介しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「何回もやり直した」 こだわりのグッズを実演紹介 「一緒に楽しいものを付けられたらいい」



12月7日からスタートする『工藤静香 Christmas Dinner Show 2025』は、新潟、大阪、愛知、東京の4か所で開催されます。

工藤さんは「今回のディナーショーグッズもめちゃくちゃ気に入っています」と、コメントとともに2種類のシュシュを紹介。





一つ目に紹介したのは、リボンのついたシュシュ。工藤さんは動画で、‟リボンがとてもかわゆい”と絶賛すると‟リボンの結び方をアレンジすることもできます”とアピール。また、‟シュシュでこのまま結ぶのも可愛いけど、クリップで先に（髪を）まとめてその上にシュシュを付ける方法もあります”と実演して紹介しました。





2つ目に紹介したのは工藤さんが「なるべく生地をいっぱい入れてくださいって何回もオーダーしました」と明かしたブラックとボルドーの2種類のレースのシュシュ。こだわってできたシュシュに工藤さんは何回も「可愛い」と声を漏らして絶賛。

工藤さんは出来上がったグッズに工藤さんは‟ギャザーの入れ方も超気に入った”と興奮気味に語ると‟グッズでこんなにやり直すってぐらい何回もやり直した。自分も付けたいし、一緒に楽しいものを付けられたらいいし”とグッズにかけた思いを語りました。





また、動画でスタッフと話しながら工藤さんは‟（リボンのシュシュは）実はセーターの袖に入れるのも可愛いかも”と新しいシュシュの使い方も紹介しました。

この投稿にファンからは「しーちゃんのこだわったシュシュ素敵」「今回のグッズ全部いい」などの声が集まりました。



【担当：芸能情報ステーション】