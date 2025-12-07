結婚・妊娠発表の松村沙友理、サプライズの裏側 乃木坂46時代のメンバーにも「実は、ほとんど誰にも」
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が7日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演し、結婚・妊娠を報告した。
【動画】動画で“結婚＆妊娠”を報告…現状明かした松村沙友理
番組冒頭、爆笑問題（太田光、田中裕二）らから祝福され、「ありがとうございます」と喜びいっぱい。「（爆笑問題の）お二人からも御祝儀をいただいちゃって」と感謝を伝え、結婚式の予定を聞かれると「まだ決まってないんですけど、早めには」と語った。
番組終盤には、お相手について深堀り。年上の一般男性で、交際期間は約2年だという。一般人ながら「とんでもない社長さん」だった例もあると向けられると、松村は「さゆりんご姫のパートナーなので、ただの一般のラ・フランス王子です。洋梨王子です」と、さゆりんごワールド全開。「もともとはただの一般の国民だった」と笑いを誘った。
また、乃木坂46時代のメンバーへの結婚報告について聞かれると、「実は、ほとんど誰にも言ってなかった」と明かした。
松村は、今月3日に自身のインスタグラムを通じ、結婚・妊娠を発表。「私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝え、「日頃より温かく支えてくださっている皆さまのおかげで、今日まで前向きに仕事に取り組むことができており、改めて心より感謝申し上げます」とつづっていた。
松村は、1992年8月27日生まれ、大阪府出身。2011年8月21日に乃木坂46の1期生オーディションに合格。12年2月に「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同期で同級生の白石麻衣（20年10月卒業）、橋本奈々未（17年2月に卒業・芸能界引退）、松村の3人は、ファンから「御三家」と呼ばれて親しまれた。21年7月、乃木坂46を卒業。また、15年3月からファッション誌『CanCam』の専属モデルを務めた。
