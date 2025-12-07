俳優の吉田美佳子さんが、自身のインスタグラムで第1子を出産したことを発表しました。



【写真を見る】【 吉田美佳子 】 第1子出産を報告 「この上ない幸せを感じております」 夫は元プロボクサーの大嶋宏成さん



吉田さんは、「ご報告」として、「2025年12月5日午前7時25分」「第1子を出産いたしました」と綴ると、小さな赤ちゃんの手の写真をアップして報告。

現状について「母子共に健康です」と明かし、「この上ない幸せを感じております」と初めての出産を経ての喜びを綴りました。







吉田さんは、2024年8月16日に自身のインスタグラムで、“入れ墨ボクサー”としても話題になった、元プロボクサーの大嶋宏成さんと、2024年3月30日に入籍していたことを報告。24歳の“年の差婚”を発表しています。



インスタグラムでは「ずっと側で支えてくれた夫、家族、周りの方々のサポートのおかげでここまで頑張ることができました」「心から感謝しております」とその思いを綴っています。。





そして「今後とも日々邁進していきますので、温かく見守っていただけたら幸いです」と、記しています。

吉田さんは2015年公開の映画「罪の余白」で俳優デビュー。舞台「「フラガール-dance for smile-」や、「フォーティンブラス」などに出演しています。







【担当：芸能情報ステーション】