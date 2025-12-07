【ニトリ デコホーム】美容家電から寝具まで！デコホーム商品最大300アイテムがお買い得に。

ニトリは、2025年11月28日から2026年1月5日まで、ニトリに加えて全国のデコホームでも「ニトリ58周年記念創業祭」を開催しています。

1000円引きの商品も登場

「デコホーム」は、ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店。普段使いできる日用品はもちろん、お部屋のアクセントになるようなアイテムまで揃っています。品質・デザインはもちろん、お手頃な価格も魅力的です。

11月28日から26年1月5日までの期間で開催される「ニトリ58周年記念創業祭」では、デコホームの商品も最大300アイテムが感謝価格で販売されます。

ここでは、感謝価格となる商品を一部紹介します。

・高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤー（NY281 モカ）

高濃度マイナスイオンでヘアケアできる、乾燥する季節にぴったりのドライヤーです。

感謝価格は1000円お得な8990円。

・フェイススチーマー 2（オフホワイト）

浴びるだけの"ながら美容"が叶います。

感謝価格は1000円お得な4990円。

・横向き寝がラクなまくら（フィット2 LOW）

いびき対策になる、横向き寝に適した低めの枕です。

感謝価格は500円お得な2490円。

・吸湿発熱 掛ふとん（NウォームWSP D2）

ふんわりとした吸湿発熱わたで、しっかりあたたかい掛ふとんです。

感謝価格は、セミダブルが500円お得な1万490円、ダブルが500円お得な1万3490円。

他にも、キッチン用品やバス用品、雑貨なども感謝価格に。詳しくは公式サイトの特設ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

