私こんな顔じゃ生きていけないよ!! 自分の外見を否定してしまう女子高生が患った「身体醜形障害」とは【ないものねだりの女達。 #706】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
部屋に引きこもり、痩せ細ってしまった美月。しかし、それでも美代の言葉は届かないようです……。
アリスの優しい言葉も、今の美月には届かないようです。美代も何かできないかと調べているようですね……！
