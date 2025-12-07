広々とした平らな座面で快適な座り心地を実現！【アールエックスゲーミング】のチェアがAmazonに登場中‼
広々とした平らな座面で快適な座り心地を!【アールエックスゲーミング】のチェアがAmazonに登場!
このゲーミングチェアは、座面の幅が49cmと少し大きめで、ゆとりある設計が特長。伝統的なU字座面を改良し、両サイドを削って平らなデザインになっている。両足を広げても引っかからず、痛みを感じません。あらゆる体型の方にフィット。
座面を145°まで無段階で調整できる機能を備えている。さらに、収納可能なフットレスト、連動式肘掛け、上下7.5センチの昇降範囲、360°スムーズな回転を備えており、様々な姿勢での座り方をサポート。仕事中やゲームプレイ中、リラックスして休息する際にも、自分に最適な座り方を見つけることができる。
S字形の人間工学構造設計を採用しており、首や腰のサポートを重点的に考慮。この設計により、体の自然なカーブに沿ったサポートを提供し、長時間座っていても快適さを実感できる。
傾斜を変えることで、ラクな姿勢をキープ。仕事、学習はもちろん、パソコンゲーム、音楽鑑賞、映画鑑賞も最適！オットーマットは使わないときは座面下にコンパクトに収納可能。
