「痛っ！」夫がビデオ通話中、指先にケガ。普段クールな娘が見せた『意外な姿』に「笑ってしまった」

小学校も高学年になってくると反抗期が始まったりして、親は戦々恐々としてしまいますよね。筆者の友人D子の娘は特に父親に対して当たりがキツイようですが、そんな折、夫が出張中に……

プチ反抗期の娘

D子の娘のE子は小学5年生。

最近反抗期なのか、親、特に父親に対して冷たい態度を取ることが増えてきました。

そんなある日、夫が泊りがけの出張に出かけます。

夜、夫からビデオ通話の着信がありました。

D子とE子はすでに夕食を済ませ、リビングで寛いでいる中での着信でしたが、E子は父親に顔を見せることもなく、黙々と本を読んでいます。

夫が呼びかけても、気のない返事のみでその場から動きません。

まぁいつものことだよね、と夫とD子が談笑していると不意に、



「痛っ！」



夫が声を上げました。



手元で何か作業をしながら話していて、うっかり指先を傷つけてしまったようです。



E子はそんな夫の声にハッと顔を上げ、すぐに画面の前までやってきました。



「どうしたの？！」



心配そうな表情です。



「E子見て～、お父さんケガしちゃったよ～」



軽い感じで夫は指先を見せてきましたが、血がぷっくりとにじんでいます。