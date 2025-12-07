「痛っ！」夫がビデオ通話中、指先にケガ。普段クールな娘が見せた『意外な姿』に「笑ってしまった」
小学校も高学年になってくると反抗期が始まったりして、親は戦々恐々としてしまいますよね。筆者の友人D子の娘は特に父親に対して当たりがキツイようですが、そんな折、夫が出張中に……
プチ反抗期の娘
D子の娘のE子は小学5年生。
最近反抗期なのか、親、特に父親に対して冷たい態度を取ることが増えてきました。
そんなある日、夫が泊りがけの出張に出かけます。
夜、夫からビデオ通話の着信がありました。
D子とE子はすでに夕食を済ませ、リビングで寛いでいる中での着信でしたが、E子は父親に顔を見せることもなく、黙々と本を読んでいます。
夫が呼びかけても、気のない返事のみでその場から動きません。
まぁいつものことだよね、と夫とD子が談笑していると不意に、
「痛っ！」
夫が声を上げました。
手元で何か作業をしながら話していて、うっかり指先を傷つけてしまったようです。
E子はそんな夫の声にハッと顔を上げ、すぐに画面の前までやってきました。
「どうしたの？！」
心配そうな表情です。
「E子見て～、お父さんケガしちゃったよ～」
軽い感じで夫は指先を見せてきましたが、血がぷっくりとにじんでいます。