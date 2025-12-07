結局は“めざましテレビ”頼り…『サン！ シャイン』打ち切りも新番組作れないフジテレビの断末魔

視聴率トップの『羽鳥慎一モーニングショー』に大敗

フジテレビ系の朝の情報番組『サン！ シャイン』が来年3月末をもって終了することが報じられた。元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーの笠井信輔氏（62）は自身のインスタグラムで、

〈どうやら本当のようです〉

と明かしており、スタートからわずか１年での終了は決定的だ。

『サン！ シャイン』は、谷原章介（53）がMCを務めた『めざまし８』をリニューアルするかたちで‛25年3月にスタート。司会は谷原のままで、レギュラー陣に武田鉄矢（76）や『メイプル超合金』のカズレーザー（41）らを加えたが、視聴率争いではライバル局の後塵を拝し続けた。

「同じ谷原さんが司会なのに番組名を変えてまで“テコ入れ”したのは、局としては出演タレントを増やして勝負をかけたから。だが、結果はともなわなかった。であればと見切りをつけて、思い切ったリストラ策に出たということですよ。谷原さんなど、レギュラー陣の出演料だけで、軽く1億円以上は浮きますからね。まあ、3月のリニューアルが、ちょうどフジテレビ問題で港浩一社長など役員の謝罪会見が行われた時期と“丸被り”。かわいそうな部分もあるんですがね……」

と話すのは、ベテランのフジテレビ社員だ。同枠で小倉智昭さんが司会し、22年間放送された『とくダネ！』が日テレと激しい首位争いをしていたころが隔世の感だ。

というのも『サン！ シャイン』は視聴率で2、3％ほどだが、同時間帯トップの『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）はコンスタントに10％前後（ともに世帯視聴率）を獲っており、大きく水を開けられてしまった。

唯一、スポンサーを“呼べる”番組

しかも、後番組は朝の情報番組『めざましテレビ』を拡大するという。‛65年に『小川宏ショー』から始まった歴史ある「午前のワイドショー枠」がフジから消滅することになる。

報道どおりならば、後がまの新番組を作ることなく、５時25分から始まる『めざましテレビ』と“合体”するかたちになる。約4時間半にわたる大型生放送番組が誕生することになるのだが、営業局に務める別のフジテレビ社員は、本サイトの取材に対し、

「経費節減も大切なのですが、それ以上に今回の打ち切りは別の目的があるんですよ」

と明かしたうえで、こう嘆く。

「実は『めざまし』というブランドは、現在のフジテレビにおいては唯一といっていいほど、スポンサー企業に対してCMを獲れるネームバリューなんです。『めざまし』なら、スポンサーが“呼べる”のでイベントなどもやりやすいですし、タイアップ取材などもできる。逆にいえば、いまのフジにはそれしかないんです。結局は今回も『めざまし』の名前にすがって何も新しいモノと打ち出せないのですから、本当に終わっていますよ」

とはいえ、現実はフジが視聴率で上をいくテレビ朝日や日本テレビなどのライバル局に“いい勝負”ができているのは朝の『めざましテレビ』だけ。そこから視聴率は下がり、昼帯、午後、夕方、ゴールデンともども、見事なほどの負けっぷりだ。

スポンサーがやっと戻ってきたフジテレビ。はたして上層部の思惑どおり“めざましブランド”で巻き返すことはできるのだろうか……。