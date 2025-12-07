伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ56歳、イケメン元プロ野球選手とゴルフ場2ショット「美男美女ですね！」
昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが6日にインスタグラムを更新。イケメン元プロ野球選手との2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】かとうれいこ、イケメン元プロ野球選手との2ショット
かとうが「楽しい収録でした〜♪」と投稿したのは、阪神タイガースや千葉ロッテマリーンズで活躍し2021年に引退した鳥谷敬のゴルフ番組『鳥谷敬のBirdieee GOLF 1』（GAORA SPORTS）のオフショット。複数公開されている写真には、かとうと鳥谷がカートに乗る様子やクラブを持って笑顔で並んだ2ショットや収録風景が収められている。
かとうと鳥谷の2ショットに、ファンからは「素敵です」「美男美女ですね！」などの声が集まっている。
■かとうれいこ
1969年生まれの55歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
