まさかのところで“みかん太”発動だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月5日の第2試合に出場したU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、試合前に差し入れのみかんに目を輝かせ「1人何個まで？」と、かわいくおねだりするシーンがあった。

【映像】大量みかんにテンションが上がる瑞原明奈

瑞原はプロ雀士になる前、オンライン麻雀・天鳳・で「みかん太」というハンドルネームでプレー、高段位になっていた。この名前は、ハンドルネームを考える際にみかんを食べていたこと、また「太くないお」として天鳳で活躍していた現・赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦）の「太」にあやかり、運も太くなるかもしれないという理由からきている。

そんな瑞原に、大量のみかんを見せたとなれば、食いつかないはずもない。黒のMリーグパーカーを羽織って、段ボールをがさがさと手探りする姿は、まるで“みかん泥棒”といった様子だったが、瑞原は「おいしいみかん、選ぼ」と品定めしたかと思えば、スタッフに向かって「1人何個まで？何個まで？」と質問。スタッフが「うーん、特別に1人3個まで」と返答すると、すかさず「えー、少ないなあ」と顔をしかめた。

その後、瑞原が「4個♪」とおねだりすると、スタッフから「いいです」とOKが出たことで「やった♪」と満足げ。さらにスタッフから「じゃあ5個までいきましょう」と言われると「マジっすか？」とテンションをあげていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

