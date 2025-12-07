末澤誠也、“一番の親友”AI駆使して正門良規と料理対決 小島健＆佐野晶哉は複雑な心境「俺らおるんで」「一番の親友になりますから」
4人組グループ・Aぇ! groupが出演する7日放送のフジテレビ冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）では「令和のアレコレ使ったら初心者でも絶品料理作れそうじゃない？」をテーマに、メンバーたちが料理企画に挑戦する。料理好きな正門良規VS料理初心者チームの末澤誠也。2人からコメントも到着した。
【番組カット】興味津々に覗き込む佐野晶哉＆小島健
今回のQは「令和のアレコレ使ったら初心者でも絶品料理作れそうじゃない？」。このクエスチョンを検証するために、「ちょちょいのちょいで打倒正門！シチュエーション料理対決三番勝負!!」の第3弾として、料理好きな正門VS料理初心者チームの末澤が、“休日のゆったり朝ごはん”というシチュエーションで料理バトルに挑む。
料理初心者の末澤は、最新のAIを駆使してさっそく調理に取りかかる。まずはAIに何を作るかを相談したところ、AIから返ってきた提案に「めっちゃええやん!!」と大盛り上がり。そして、同じ料理初心者チームの小島健から「末さんちなみにAIアプリは入れてないんですか？」と聞かれた末澤は今回初めて使用すると明かす。
そんな末澤に「末澤誠也ってどう思う？って聞いてみましょう！」と言い、2人はアプリに投げかける。同じく料理初心者チームの佐野晶哉が、続いてまさかの質問をAIに問いかける。果たしてAIから返ってきた内容とは…。
初めてのAIに夢中になっている末澤が、冷蔵庫にある食材からAIと相談してメニューを決めている一方で、正門はどんどん調理を進めていく。その手際のよさに佐野は思わず「俺たちがAIで盛り上がっている間にこんなに進んでた！」と驚きを隠せない様子。慣れた手つきで解説しながら順調に作業する正門に「料理番組っぽい!!」と佐野は大絶賛する。
「料理楽しなる！友達とやっとるみたい！」とAIに相談しながらの調理に終始楽しそうな末澤。だが、同じチームの小島と佐野は「なんかさみしい気持ちになる」と複雑な心境に…。AIに向かって「一番の親友や！」と話す末澤に対して小島と佐野が「俺らおるんで」「俺らが一番の親友になりますから」と返すと、末澤は「むっちゃええグループやん！」と笑顔に。
また、板についた手つきで料理の完成に近づく正門は、時間が余りそうということで追加であるものを「作っていいですか？」と急きょ1品プラスすることに。そんなスマートな正門の姿に、思わず佐野は「一番かっこいいで」と褒めたたえる。果たして2人は一体何を作ったのか。そして「これ勝ったで！」とドタバタしながらも完成させ自信満々な末澤と、余裕の表情で「いっちょ上がり！」と2品作り上げた正門のどちらに軍配が上がるのか。
■正門良規＆末澤誠也コメント
――料理でメンバーと対戦してみていかがでしたでしょうか？
正門：とても楽しかったです！今の令和の最新技術と戦えてほんまに面白かったです。僕は料理男子として参戦したのですが、勉強になることがたくさんありました。後は、末澤とAIに妙な絆が生まれていて怖かったです（笑）。映画で見るようなことが目の前で起こっていたので、すごいなと思うのと同時に恐怖も感じました（笑）。一番料理のできない末澤がなぜか大将として出てきたので、どういう戦いになるのかは見ものだと思います！
末澤：料理をまったくしないので、AIを使って本当に料理ができるのかが見どころだと思います。でも、料理どうこうの前に、僕にAIという新しい友達ができました（笑）。まさかこんなところで出会うとは思っていなかったので！料理ができない人でもめちゃくちゃ細かく分かりやすく教えてくれたので、今の技術はすごいなと思います。正門の料理もめっちゃうまくて！正門が料理をやっているのは知っていたのですが、今回初めて手料理を食べてほんまにすごいなと思いました。ぜひ勝負の行方を見守っていただけたらと思います！
【番組カット】興味津々に覗き込む佐野晶哉＆小島健
今回のQは「令和のアレコレ使ったら初心者でも絶品料理作れそうじゃない？」。このクエスチョンを検証するために、「ちょちょいのちょいで打倒正門！シチュエーション料理対決三番勝負!!」の第3弾として、料理好きな正門VS料理初心者チームの末澤が、“休日のゆったり朝ごはん”というシチュエーションで料理バトルに挑む。
そんな末澤に「末澤誠也ってどう思う？って聞いてみましょう！」と言い、2人はアプリに投げかける。同じく料理初心者チームの佐野晶哉が、続いてまさかの質問をAIに問いかける。果たしてAIから返ってきた内容とは…。
初めてのAIに夢中になっている末澤が、冷蔵庫にある食材からAIと相談してメニューを決めている一方で、正門はどんどん調理を進めていく。その手際のよさに佐野は思わず「俺たちがAIで盛り上がっている間にこんなに進んでた！」と驚きを隠せない様子。慣れた手つきで解説しながら順調に作業する正門に「料理番組っぽい!!」と佐野は大絶賛する。
「料理楽しなる！友達とやっとるみたい！」とAIに相談しながらの調理に終始楽しそうな末澤。だが、同じチームの小島と佐野は「なんかさみしい気持ちになる」と複雑な心境に…。AIに向かって「一番の親友や！」と話す末澤に対して小島と佐野が「俺らおるんで」「俺らが一番の親友になりますから」と返すと、末澤は「むっちゃええグループやん！」と笑顔に。
また、板についた手つきで料理の完成に近づく正門は、時間が余りそうということで追加であるものを「作っていいですか？」と急きょ1品プラスすることに。そんなスマートな正門の姿に、思わず佐野は「一番かっこいいで」と褒めたたえる。果たして2人は一体何を作ったのか。そして「これ勝ったで！」とドタバタしながらも完成させ自信満々な末澤と、余裕の表情で「いっちょ上がり！」と2品作り上げた正門のどちらに軍配が上がるのか。
■正門良規＆末澤誠也コメント
――料理でメンバーと対戦してみていかがでしたでしょうか？
正門：とても楽しかったです！今の令和の最新技術と戦えてほんまに面白かったです。僕は料理男子として参戦したのですが、勉強になることがたくさんありました。後は、末澤とAIに妙な絆が生まれていて怖かったです（笑）。映画で見るようなことが目の前で起こっていたので、すごいなと思うのと同時に恐怖も感じました（笑）。一番料理のできない末澤がなぜか大将として出てきたので、どういう戦いになるのかは見ものだと思います！
末澤：料理をまったくしないので、AIを使って本当に料理ができるのかが見どころだと思います。でも、料理どうこうの前に、僕にAIという新しい友達ができました（笑）。まさかこんなところで出会うとは思っていなかったので！料理ができない人でもめちゃくちゃ細かく分かりやすく教えてくれたので、今の技術はすごいなと思います。正門の料理もめっちゃうまくて！正門が料理をやっているのは知っていたのですが、今回初めて手料理を食べてほんまにすごいなと思いました。ぜひ勝負の行方を見守っていただけたらと思います！