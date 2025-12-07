乃木坂46梅澤美波、まるで少女のような花柄ワンピ姿 2nd写真集先行カット第2弾公開
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集（タイトル未定／光文社）が、来年2月3日に発売される。このたび、先行カット第2弾が公開された。
【写真集カット】普段見れないあざとショットも…梅澤美波2nd写真集カット
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
今回公開されたのは、鮮やかなオレンジのワンピをまとった街ブラショット。イタリアの世界遺産の村・チンクエテッレの街を鮮やかなオレンジの花柄ワンピに麦わら帽で歩く。細い坂道に所狭しとショップやレストランが並ぶローカルな街並みを、興味津々で散策した。
吸い寄せられるように入ったお土産屋さんでは、イタリアらしさを感じるバッグやマグネットを購入。食べ歩きなども楽しんだ。「まるで少女のような花柄ワンピと麦わら帽子が、チンクエテッレのローカルな雰囲気にマッチしていてお気に入り。街行く人たちの陽気でマイペースな空気感がとっても素敵で、大好きな街になりました！」と振り返っている。
