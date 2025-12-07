【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）

【映像】真顔でシカト！鹿島の「森脇芸」

鹿島アントラーズが9年ぶり9回目のリーグ制覇を達成。歓喜のシャーレリフトで見せた“森脇芸”にファンたちが大爆笑している。

鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で横浜F・マリノスとホームで対戦。勝利すれば優勝が決まる大一番は、20分と57分にFWレオ・セアラが連続ゴールを挙げて2−1で勝利し、9年ぶり9度目のJ1リーグ優勝を飾った。

21ゴールを挙げて得点王に輝いたレオ・セアラやFW鈴木優磨、DF植田直通の目にも涙が流れるなど、試合終了直後は感動的なシーンが多く見られた。

そして迎えたセレモニーでは、キャプテンの植田がシャーレを高々と掲げて、全員で喜びを分かち合う。するとシャーレは、鬼木達監督、鈴木にも渡り、次々を掲げていった。

鈴木が次に指名したのはDF千田海人。何かを予感したか遠慮する千田だったが、鈴木にシャーレを渡されると、列の最前線へ移動する。「おーーー！！！」と掛け声と共に、シャーレをゆすって周りを煽る。チームメートたちもノリノリの雰囲気だったが、シャーレを高く掲げて「やー！！」と発したのは千田だけ。周りの選手たちは真顔で無視するという、Jリーグファンならお馴染みの“森脇芸”を見せたのだった。笑い転げる鈴木の首を掴んだ千田は嬉しそうにじゃれ合っていた。

「絶対そうだと思ったよw」の声も

この一部始終を見たファンたちは、SNSで「絶対そうだと思ったよw」「ここで千田w」「鹿島もまさかの森脇芸w」「千田の森脇芸w」「優磨悪いなーw」「千田が森脇芸担当かw」「千田いいキャラしてるなー！」「千田先輩にシャーレ渡す時の優磨さん、めちゃくちゃ悪い顔してましたよ笑」などと大盛り上がりとなった。

今年6月に東京ヴェルディから鹿島に加入した千田は、出場機会こそ天皇杯の1試合にとどまったがCBのバックアッパーとしてチームを支えた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

