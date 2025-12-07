『大人しい子です』そう言われてお迎えした赤ちゃん柴犬。ところが正反対の様子に『猫被ってた？』そう思わずにはいられないようで…？話題の投稿は185万回再生を突破し「荒ぶってるｗ」「元気が一番！」「逆に安心(笑)」といったコメントが寄せられました。

【動画：店員さんに『大人しい子です』と言われた赤ちゃん犬を飼った結果…まさかの『猫を被っていた様子』】

「大人しい子」と言われた赤ちゃん柴犬

TikTokアカウント「kibitan_shiba」に投稿されたのは、黒柴犬「きび」くんが子犬のころのお姿。お迎えするときにはショップの店員さんに『大人しい子です』と言われたというきびくん。

確かにケージの中のきびくんは、まどろんだような瞳でぼんやりと前を見つめていたそう。おもちゃに顎を乗せて寛いでいる光景は、まさに『大人しい』を絵に描いたような姿。店員さんの言葉にも頷いてしまいます。

荒ぶる姿に爆笑…！

しかしながらその予想は見事に裏切られました。お迎え後のきびくんは、おもちゃを体ごとブンブンと振り回し高速回転…！そのスピードはこちらの目が回ってしまうほど。

さらにクッションやソファを軽々と飛び越える姿は「ひとりアジリティ」を開催しているかのよう。トートバッグの持ち手をグルングルンと振り回したり、ロープのおもちゃに大ジャンプして飛びついたり…。

『猫被ってた？』そう問いかけたくなるほど、アグレッシブに荒ぶるきびくん。とはいえ元気が一番！そしてどんなきびくんでも、飼い主さんにとっては可愛い愛犬であることに変わりはありませんね♡

きびくんのわんぱくすぎる姿には「元気でよろしい！」「嬉しいが弾けてるね」「柴ドリルｗｗ」などの声のほか「うちの子も同じです(笑)」といった共感の声も多数寄せられました。

成長したきびくん

別投稿には、大人になったきびくんの姿も紹介されています。ソファに横たわり飼い主さんを見つめるきびくん。まったりと落ち着いた様子からは、子犬のころのアグレッシブさは微塵も感じられなかったそう。

もぞもぞと少しだけ動きながら、うるうるとつぶらな瞳で飼い主さんをジッと見つめるきびくんはあざと可愛すぎて胸が苦しくなるほど…！これからもそのチャーミングな姿で飼い主さんを魅了することでしょう。

TikTokアカウント「kibitan_shiba」には、きびくんの成長記録が紹介されていますよ。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kibitan_shiba」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております