100均で売ってて助かった〜！「紛失して焦った…」アレが少量で購入できるよ〜！

家庭用の電動ドライバーやインパクトドライバーを使っていると、先端のビットがダメになってしまうことが多いですよね。サビや摩耗は仕方ないので、手軽に交換できたらな〜と思っていた矢先、ダイソーの工具売り場でいいものを見つけちゃいました！家庭で使うサイズはほとんど入っているお得なビットのセットですよ♪

商品情報

商品名：電動ドライバービット（6本）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480542607

ドライバーの先端失くして焦ってた…！

電動ドライバーのビットは摩耗やサビなどで寿命がある他、小さなパーツなのでうっかり紛失してしまうこともありますよね。ドライバーを新しく買い直すのはもったいないので、先端だけほしいな〜って思うことも…そんな時はダイソーにお任せ♪なんとたった200円で、普段よく使うパーツのみを購入できるんですよ！

今回ご紹介するのは、その名も『電動ドライバービット（6本）』。お値段は￥220（税込）。工具売り場にありました。

こちらは、電動ドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けられる商品。一般的な規格のネジ（PH2）に対応しているプラスビットが一番多く入っており、ビットの長さが65mmあるものが2本、45mmのものが1本、反対側にマイナスビットが付いているものが1本入っています。他にも45mmの小ネジ（PH1）用のプラスビットが1本、大ネジ（PH3）用のプラスビットが1本入っています。

とにかく、家庭で使うネジにはほとんど対応してくれるわけです！

『電動ドライバービット（6本）』をダイソーの電動ドライバーにセット！

早速、ダイソーで買える『電動ドライバー』にセットしてきます。

棚のネジを締めてみましたが、問題なく使用できました！あくまで家庭用なので、家具などの組み立ての補助に使うのが◎最後は手でネジを締めることが推奨されています。

電動ドライバーに付属していたビットがダメになっても、『電動ドライバービット（6本）』があればまた使えるのでコスパ抜群。こういった商品ってホームセンターなどでしか手に入らないイメージでしたが、今の時代はダイソーで揃っちゃうのでお手軽です♪

今回はダイソーの『電動ドライバービット（6本）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。