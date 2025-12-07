100均で売ってて助かった〜！「紛失して焦った…」アレが少量で購入できるよ〜！
商品情報
商品名：電動ドライバービット（6本）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480542607
ドライバーの先端失くして焦ってた…！
電動ドライバーのビットは摩耗やサビなどで寿命がある他、小さなパーツなのでうっかり紛失してしまうこともありますよね。ドライバーを新しく買い直すのはもったいないので、先端だけほしいな〜って思うことも…そんな時はダイソーにお任せ♪なんとたった200円で、普段よく使うパーツのみを購入できるんですよ！
今回ご紹介するのは、その名も『電動ドライバービット（6本）』。お値段は￥220（税込）。工具売り場にありました。
こちらは、電動ドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けられる商品。一般的な規格のネジ（PH2）に対応しているプラスビットが一番多く入っており、ビットの長さが65mmあるものが2本、45mmのものが1本、反対側にマイナスビットが付いているものが1本入っています。他にも45mmの小ネジ（PH1）用のプラスビットが1本、大ネジ（PH3）用のプラスビットが1本入っています。
とにかく、家庭で使うネジにはほとんど対応してくれるわけです！
『電動ドライバービット（6本）』をダイソーの電動ドライバーにセット！
早速、ダイソーで買える『電動ドライバー』にセットしてきます。
棚のネジを締めてみましたが、問題なく使用できました！あくまで家庭用なので、家具などの組み立ての補助に使うのが◎最後は手でネジを締めることが推奨されています。
電動ドライバーに付属していたビットがダメになっても、『電動ドライバービット（6本）』があればまた使えるのでコスパ抜群。こういった商品ってホームセンターなどでしか手に入らないイメージでしたが、今の時代はダイソーで揃っちゃうのでお手軽です♪
今回はダイソーの『電動ドライバービット（6本）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。