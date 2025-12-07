これで完璧！誰でもキレイに塗れるアイシャドウの塗り方マップ
キレイに塗れるアイシャドウMAP
アイシャドウの塗り方は大きく分けると以下の2つです。
縦グラデーション塗り
縦グラデーション塗りは目のキワにかけてアイシャドウが濃くなるアイシャドウの塗り方。
目の縦幅を大きく、まぶたを立体的に見せてくれる効果があります。
横グラデーション塗り
横グラデーション塗りは目尻にかけてアイシャドウが濃くなるアイシャドウの塗り方。
目の横幅を大きく、黒目を強調する効果があります。
こちらの2つの塗り方を4色パレットを使って解説していきます！
今回使ったアイシャドウパレットはこちらです。
デイジードール アイ ドロー シャドウ 02 クリーミーモカ
失敗しない縦グラデーション塗り
〔椶離ワにアイシャドウの締め色を塗ります。
▲▲ぅ轡礇疋Δ涼羇嵜Г鯑鷭塗に塗ります。
アイシャドウのベースカラーを大きめのブラシに取り、まぶた全体をぼかしながら塗ります。
ぅ戞璽好ラーを下まぶた全体に塗ります。
ゥ薀瓩鮠紊泙屬燭涼羶瓦里澆謀匹蠅泙后
Ε薀瓩鯲淆泙涼羶瓦謀匹蝓影を描きます。
完成！
濃い締め色から塗り、淡いベースカラーで全体をぼかすことによって誰でも綺麗に縦グラデーションが作れます！
ラメをまぶた全体に塗ってしまうと、せっかく作ったグラデーションが無くなってしまうので、まぶたの中心のみに塗るのがオススメです◎
失敗しない横グラデーション塗り
，泙屬秦澗里縫戞璽好ラーを塗ります。
¬椰〜黒目の中心にかけてアイシャドウの中間色を塗ります。
９目の終わり〜目尻にかけて広めにアイシャドウの締め色を塗ります。
ぅ▲ぅ轡礇疋Δ猟め色を下まぶたのキワからで塗った上まぶたの目尻に繋げるように塗ります。
ゥ薀瓩鮠紊泙屬燭涼羶瓦謀匹蠅泙后
Ε薀瓩鯡榮〜涙袋の中心に塗り、涙袋の影を描きます。
完成！
アイシャドウの中間色は目尻〜黒目の方向へ塗ると途切れることなく、横グラデーションが綺麗に仕上がります！
アイシャドウの締め色は「くの字」塗りをするのではなく、下まぶたのキワから目じりに繋がるように塗ると自然に目が大きく見えます♪
いかがだったでしょうか？今回は誰でもキレイに塗れるアイシャドウの塗り方を紹介いたしました！
グラデーションが綺麗に作れなかったり、アイメイクが盛れないと感じている方はぜひお試しください♡