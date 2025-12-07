もう玄関先でもたつかない！サッと取り出せる100均キーホルダー
商品情報
商品名：キーホルダー付き 革風キーケース
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦10×横4cm（ナスカン含む）、全長14.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583264430
サッと鍵を出せて快適！セリアで見つけた優秀なキーケース
小さなホルダーやキーリングなども得意なセリア。ちょっと気になるアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは『キーホルダー付き 革風キーケース』。鍵の持ち運びに便利な、キーホルダー感覚で使えるキーケースです。
110円（税込）と、高級感のある見た目ながら価格はお手頃です！
こちらのキーケースは、開口部にファスナーやボタンなどが付いていないタイプです。
口が開いたままになりますが、中にリングが付いているので、鍵を紛失する心配はありません。
ファスナーやホックで開け閉めするタイプのキーケースは、荷物が多い時などに特に煩わしく感じることもありますよね。
こちらのキーケースは横からスライドして鍵を取り出せるので、鍵をサッと取り出して開けられます！
鍵が露出しにくいからプライバシーを守りやすい！
リングの根本は短めのゴムで繋がっています。
そのため、鍵を装着するときはリングを引き伸ばして作業することができます。
とはいえ、ゴムがかなり短めなので、揺らしても鍵の番号が記されている根元部分が露出しにくいのが嬉しいです。
ナスカンが付いているので、バッグの内側やポーチなどに取り付けて持ち運ぶこともできます。
さらに、ナスカンの根元部分は360度回転する仕様なので、急いでいるときもスムーズに鍵を取り出せます！
使い手目線の工夫が詰まった、とても便利なアイディアグッズ。お出かけの際の快適度をアップさせてくれること間違いありません！
気になった方は、セリアで『キーホルダー付き 革風キーケース』を見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。