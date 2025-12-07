次バズるのはコレ！必要な分だけ切り取って使える！100均の万能お掃除グッズ
商品情報
商品名：シートたわし（15枚）
価格：￥110（税込）
1枚サイズ（約）：16cm×10cm
内容量：15枚入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480701110
売り切れる前に一度は試してほしい！ダイソーの『シートたわし』
カレーを作ったあとの食器洗いでは、鍋底に残った油がなかなか落ちないことがありますよね。
洗剤を足してこすってもベタつきが取れない…そんなときにおすすめなのが、『シートたわし』。
筆者はダイソーの清掃グッズ売り場で見かけて、試しに買ってみたところ、これが驚くほど優秀だったんです！
人気が出たらたちまち売り切れてしまいそうな万能さで、一度は試していただきたい注目商品です。さっそくご紹介します。
ロール状に巻かれたシートが、1ロールに15枚入っています。
1枚のサイズは約16cm×10cm。
ポリエステル素材で、ハサミで簡単にカットできます。
1枚でゴシゴシ使ってもよし、汚れポイントに合わせて小さくカットしてもOK。
コンロも鍋もシンクも任せられる頼もしさ！
油汚れにも、水アカにも、食器洗いにもひと通り対応できるので、キッチン周りのお手入れにぴったりです。
注意点としては、塩素系漂白剤は使えないこと。テフロンやシルバーストーンなど樹脂加工されたフライパンにも向かないので要確認です。
素材の相性さえ間違えなければ効果を実感しやすいです。
水で濡らして軽くこするだけで、煮汁の飛び散りや油汚れがスッキリ落ちます。
筆者は油が飛び散りやすいコンロ周りの壁面のお掃除にも使っています。
仕上げにキッチンペーパーなどでふき取れば、見違えるほどピカピカになりますよ！
泡立ちも良く、こびりついた汚れがするするっと落ちていきます。
細かい繊維が汚れを絡め取ってくれるイメージで、油ものの調理器具を洗う際にも便利です。
カレーを作ったお鍋を洗うとスポンジの汚れ残りが気になる…という場合にもおすすめ。たっぷり入って110円（税込）とコスパが良いので、気兼ねなく使い倒せて、心理的なストレスも少なめです。
掃除をする分には問題ないのですが、繊維がもさもさと飛び出ているので、レンジ庫内の掃除や食器を洗う際は繊維残りがないように、拭き取りや洗い流しを念入りにするのをおすすめします。
水アカにも強いので、シンクの掃除にも◎ちょこっと掃除にもしっかり掃除にも便利！
ロールを留める小さな面ファスナーまで付いていて、取り出し時にほどけない作りになっているのも地味に嬉しいポイント。ふとした拍子に転がって大惨事…なんてことにもなりません。
今回はダイソーの『シートたわし』をご紹介しました。繰り返しガンガン使えて、汚れが目立ってきたらそのままポイッと捨てられる気軽さも魅力。
個人的に大当たりの商品でした！今のうちにいくつかストックしておこうと狙っています…！気になった方は、ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。