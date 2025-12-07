あのシーンを再現できるぞ

玩具メーカーのタカラトミーは2025年12月4日、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』の「ヤシマ作戦」に登場した鉄道車両のプラレール化を公式Xで発表しました。

【画像】か、かなり再現度が高い？ これが、ヤシマ作戦セットです

製品は、DD51形とシキ880形（B2梁）の大物車に、劇中仕様の屋外型275kV超高圧通常変圧器を搭載したものです。これにより、ネルフ専用鉄道下二子山支線「ヤシマ作戦」のDD51形＆シキ880形（B2梁）大物車を再現しています。

DD51は動力車と中間車がセットになっており、シキ880形に搭載する変圧器パーツは、変圧器本体のほか、変圧器ケーブルやサイドパネルも独立したパーツとして構成されています。プラレールながら劇中車両に近いこだわりが感じられる仕様です。

劇中では、第6の使徒を倒すために実行された「ヤシマ作戦」において、ポジトロンスナイパーライフルを使用するために必要な屋外型275kV超高圧通常変圧器を、狙撃点近くの二子山まで運搬する役割を担いました。

なお、劇中ではさらに多くの高圧通常変圧器を輸送しており、公式Xでは「流石に変圧器6個は無理か」といった反応も見られました。