◆フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル エキシビション（７日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ＧＰファイナル閉幕から一夜明けた７日、女子で６位の渡辺倫果（三和建装・法大）が取材対応。「もう、やるしかない。そういう意味で前向きに、強い気持ちがある」と、１９日開幕の全日本選手権（東京）を見据えた。

ショートプログラム１本、フリーは２本、武器の大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させたが、フリーでは２本とも回転不足判定だった。「アクセルを２本、しっかりとできたというところでよかった部分と、ただそれに対する結果が伴わなかった部分でいろいろ（感情の）波があったけど」と明かした上で「一周回って、今は全日本に向けてやっていきましょう、という感じ」と笑顔ものぞいた。

日本勢４人が出場した今大会、上位２人に入った中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、坂本花織（シスメックス）は代表選考でリード。一発勝負となる全日本に、夢の代表切符をかける。渡辺は「いろんなプレッシャーの中でいかに自分の軸を持てるかが重要。ここまでやってきたら大丈夫、と自分を洗脳するくらい、練習を積んで行くしかない」と、残す２週間を見据えた。