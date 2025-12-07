【今週の秘蔵フォト】一世を風靡したアイドルグループ「モーニング娘。」の初代メンバーとして活躍した石黒彩は、１９９９年にグループを卒業。その後は服飾関係の道を選び、２００５年にはＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー・真矢と結婚。タレントと並行して子育てのエッセイ、料理本などを出版して“カリスマ主婦”として大活躍している。

０７年１０月３日付本紙には、小学１年生を頭に息子と娘２人の母親となった２９歳の石黒のインタビューが掲載されている。当時は育児や家事についてのインタビューを受けたり、自分で原稿を書いたり、アクセサリーやバッグのデザインも手掛け、映画「アリーナロマンス」（板垣英文監督）にも出演。多忙な日々を送っていた。「子供が大好きなんです。娘や息子に対して“遊んであげる”じゃなくて“一緒に遊ぼう”の感覚で私も楽しんでいます」と笑った。

料理も得意で家族の３度の食事は全部自分で作るという。特に夕食は魚、または肉料理にみそ汁、あるいはわかめスープ、ご飯のほかにキュウリの酢の物、ゆでたブロッコリー、シラスおろしなど何種類もの野菜、さらにはきんぴら、おひたし、ゴマあえの３品は必ず用意し、豪華なおかずがズラリと食卓に並ぶというからすごい。不思議なことに白いご飯だけは苦手とのことで「だって“味”がないじゃないですか。チャーハンだったら喜んで口にしますけど…」と語ったが、まさに良妻賢母の見本のような生活を送っていた。

現在も主婦タレントとして活躍するが、全盛期の輝きは失われないままだ。