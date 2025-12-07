市川團十郎、誕生日に子どもたちが「飾り付けしてくれた」自宅リビング公開「最高の誕生日プレゼント」「思わず涙ぐんでしまう光景」と反響
【モデルプレス＝2025/12/07】歌舞伎俳優の市川團十郎が12月6日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日に子どもたちが飾り付けてくれた自宅を公開し、話題を呼んでいる。
12月6日に48歳の誕生日を迎えた團十郎。「起きてリビングへ行ったら、二人が飾り付けしてくれたみたいです、涙」とつづり、自宅リビングルームの写真を公開。子どもたちが飾り付けた「HAPPY 48 BIRTHDAY」のバルーンなどが賑やかに部屋を彩っている。
この投稿には「尊い」「グッとくる」「思わず涙ぐんでしまう光景」「子どもたちの愛情に感動」「最高の誕生日プレゼント」などの反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
