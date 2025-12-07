フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナルから一夜明けた７日、会場の愛知・ＩＧアリーナで日本選手が取材に応じた。ＳＰ首位発進したものの、フリー最下位となり５位に終わった千葉百音（木下グループ）は「緊張を自覚することはいかに大事か。悔しさに浸っているのは甘え。自分の弱さを受け止めるべき」と涙した。

ＳＰでは、自己最高得点をたたき出す圧巻のノーミス演技で首位発進。しかし、フリーでは３回転ルッツ、３回転サルコーで続けて転倒し失速。あと少しで手の届いた優勝を逃した。

試合を終えた後は、浜田コーチらと反省会をした。「どんな状況でも折れない、貫き通す自分の意思。意思が行動に出る。そういう意識をとにかく鋼のように固くしてやり通すしかないというニュアンスの感じでずっと考えていた」と語った。

ミラノ・コルティナ五輪代表権を得るには、１９日に開幕する全日本選手権が大一番。「自分に悔しがる権利はない。悔しがる時間もない。自分のスケート人生にとって、一番生死を分ける期間。そういう時に来ているという自覚を持って全日本に臨むしかない」と厳しい言葉を並べ、戒めた。