クリスマスのイルミネーションはAIにおまかせ☆【レプロ】ストリングライトで夜をデザイン♪Amazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
Alexa対応！AIにおまかせで今夜もパーティーナイト【レプロ】ストリングライトで夜をデザイン♪Amazonで好評販売中！
電球色とRGBカラー搭載で、アプリで操作できる様々な照明パターンもあり、お好みに合わせて雰囲気作りの照明として最適。アプリで無段階調光調色と自己生成できる豊かな点灯モードの切り替えもできる。雰囲気作りのキャンプ、ポーチ、デッキ、披露宴などのアウトドアにもAPPで遠隔操作ができて非常に便利。さらに、AlexaやGoogleアシスタント音声コントロールにも対応。手が離せない時でも、声でON/OFFや調色/調光が可能だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
面倒なプリセット選びは不要。Leproアプリで「ハロウィン/クリスマス/パーティー」などの指示や、お気に入りの映画やゲームの名前を音声入力（またはテキスト入力）するだけで、瞬時に理想の照明が実現する。高効率・簡単なやり取りで、すっきりした簡潔な照明体験を。進化したLeproスマートストリングライトは、特定の色や明るさを選んだり、ユニークな照明モードを設定したりすることで、完全にあなたの個性に合った照明環境を創り出すことができる。
→【アイテム詳細を見る】
LightGPM 4は、お気に入りの色や効果を教えるだけで、それをしっかりと記憶。使えば使うほど、好みに合わせて照明デザインが進化。あなただけのAI照明デザイナーが、空間を理想の雰囲気に変えることができる。
AI音楽連動機能を備えており、お客様が再生する音楽に合わせてリアルタイムで照明効果を調整。音楽を再生すると、灯光がリズムに合わせて点滅し、色彩が変化し、空間が瞬時に活気に満ちたものになる。楽しいパーティーの音楽、リラックスした背景音楽、またはダンスミュージックなど、あらゆるジャンルの音楽に対して、灯光はスマートに音符と同期し、音楽と完璧に融合した雰囲気を演出。家族や友人とのパーティーでも、カラフルなライトが音楽に合わせて瞬時に変わり、楽しい雰囲気を盛り上げる。
Alexa対応！AIにおまかせで今夜もパーティーナイト【レプロ】ストリングライトで夜をデザイン♪Amazonで好評販売中！
電球色とRGBカラー搭載で、アプリで操作できる様々な照明パターンもあり、お好みに合わせて雰囲気作りの照明として最適。アプリで無段階調光調色と自己生成できる豊かな点灯モードの切り替えもできる。雰囲気作りのキャンプ、ポーチ、デッキ、披露宴などのアウトドアにもAPPで遠隔操作ができて非常に便利。さらに、AlexaやGoogleアシスタント音声コントロールにも対応。手が離せない時でも、声でON/OFFや調色/調光が可能だ。
→【アイテム詳細を見る】
面倒なプリセット選びは不要。Leproアプリで「ハロウィン/クリスマス/パーティー」などの指示や、お気に入りの映画やゲームの名前を音声入力（またはテキスト入力）するだけで、瞬時に理想の照明が実現する。高効率・簡単なやり取りで、すっきりした簡潔な照明体験を。進化したLeproスマートストリングライトは、特定の色や明るさを選んだり、ユニークな照明モードを設定したりすることで、完全にあなたの個性に合った照明環境を創り出すことができる。
→【アイテム詳細を見る】
LightGPM 4は、お気に入りの色や効果を教えるだけで、それをしっかりと記憶。使えば使うほど、好みに合わせて照明デザインが進化。あなただけのAI照明デザイナーが、空間を理想の雰囲気に変えることができる。
AI音楽連動機能を備えており、お客様が再生する音楽に合わせてリアルタイムで照明効果を調整。音楽を再生すると、灯光がリズムに合わせて点滅し、色彩が変化し、空間が瞬時に活気に満ちたものになる。楽しいパーティーの音楽、リラックスした背景音楽、またはダンスミュージックなど、あらゆるジャンルの音楽に対して、灯光はスマートに音符と同期し、音楽と完璧に融合した雰囲気を演出。家族や友人とのパーティーでも、カラフルなライトが音楽に合わせて瞬時に変わり、楽しい雰囲気を盛り上げる。