出身と聞いてすごいと思う「北陸地方の私立進学校」ランキング！ 2位「新潟明訓高等学校」、1位は？ 【2025年調査】
いよいよ受験シーズンを迎え、進路選択への関心が最も高まる時期となりました。 その学校が輩出してきた著名人や社会で活躍する卒業生の存在は、学校の格や教育の質を示す指標となります。
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜20日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「北陸地方・群馬県の私立進学校に関するアンケート」を実施しました。
その中から、出身と聞いてすごいと思う「北陸地方の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「県内でも学業のレベルが高く、難関大学への進学実績もあることから、努力と実力を兼ね備えた優秀な人が多そうな印象だからです」（20代女性／東京都）、「野球やサッカー、陸上競技などの部活動がさかんで受賞歴もあるから」（40代女性／長崎県）、「進学実績がトップクラスだから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「世界的に活躍する人物が多数います。出身校としてのブランド力が高く、実績に裏打ちされた『すごさ』を感じます」（60代男性／広島県）、「『星稜出身』と聞くだけで、知性とスポーツの両面で“すごみ”を感じるので」（50代男性／広島県）、「野球のスーパースターの松井秀喜さんの母校なので」（40代男性／東京都）、「星稜高等学校というと、野球の松井秀喜さんや、サッカーの本田圭佑さんの出身校としてよく知られています。出身と聞いてすごいと思う高校です」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
2位：新潟明訓高等学校／35票2位にランクインしたのは、新潟県新潟市にある新潟明訓高等学校です。1921年創立と長い歴史を持つ学校で、「好学・自治・質実・協力・奉仕」が校訓で、知育・徳育・体育の調和の取れた教育を目指しています。近年では、難関国公立大学や私立大学への高い進学実績を誇り、高い学力レベルが評価されています。また、部活動、特に野球部が甲子園の常連校として全国的に知られていることも、出身と聞いて「すごい」と感じさせる大きな要因となっているようです。
1位：星稜高等学校／69票堂々の1位は、石川県金沢市に位置する星稜高等学校でした。進学実績はもちろんのこと、特にスポーツ分野での活躍がとても有名で、多くのプロ選手を輩出。卒業生には、野球界やサッカー界を代表する著名人が名を連ねていて、その圧倒的な知名度と実績が「すごい」というイメージを確立しています。同校は、志望校のランクにあわせたコースを設け、生徒一人ひとりの目標に応じたきめ細やかな指導を実施しており、毎年多数の卒業生を難関大学へ送り出しています。
